Statistik visar - intensitet snarare än fler matcher som ger skador

I veckan anordnas Financial Times Business of Football Summit i London. Journalisten Simon Kuper som jobbat för tidningen under lång tid inledde torsdagens paneldiskussioner med att ta fram statistik som ifrågasätter om det är fler matcher som skadar spelare.

På senare år har vi sett hur Uefa adderat fler matcher i både Champions League och Europa League parallellt med att Fifa utökat klubblags-VM och herrarnas VM. Många har pekat på att fler spelare blivit skadade och ifrågasatt det utökade matchschemat.

Bland annat visade han att antalet spelade minuter i Premier League knappt ökat under 2000-talet och inte heller hur mycket man springer.

Däremot visade han hur de lag i Premier League som spelar intensivast likt Tottenham också hade fler skador. Tydligast var grafen som visade att antalet sprints ökat radikalt under 2000-talet.

Simon Kuper förklarade att diskussionen hamnat på matcher snarare på intensitet med att det var enklare.

- Det är lättare att tala om ett ökat antal matcher för det ser man och sedan är det lätt att fastna i en bild av kapitalistiska ägare som utnyttjar spelare.