Sterlings entourage efter premiärpetningen: "Vi vill ha klarhet"

Chelseas sportsliga ledning har i vanlig ordning varit het på sommarens transfermarknad och ett koppel av spelare har hämtats in och lämnat klubben.

En av spelarna som har kopplats samman med en flytt är Raheem Sterling. Men i skrivande stund är engelsmannen kvar i London-klubben.

Men när Enzo Maresca presenterade sin matchtrupp till söndagens Premier League-premiär mot Manchester City saknades Sterling helt. Detta var något som väckte starka känslor hos Sterlings entourage, som gick ut med en skrivelse i samband med truppsläppet.

"Han är lika dedikerad att leverera på högsta nivå för Chelsea och supportrarna som någonsin och med tanke på att han inkluderades i truppen i den officiella bruttotruppen tidigare i veckan var vår förväntan att Raheem skulle delta i helgens match i någon form", skriver Sterlings representanter, enligt Daily Mail, och fortsätter:

"Som representanter har vi alltid haft en positiv dialog, och försäkring från, Chelsea FC i relation till Raheems framtid i klubben, så vi ser fram emot att få klarhet i situationen".

Efter utlåtandet från Sterlings representanter fick Chelsea-tränaren Enzo Maresca frågor om beslutet att lämna 29-åringen utanför truppen:

- Tränaren måste ta vissa beslut. Ibland gillar spelarna inte det, det är normalt. Det är ett taktiskt beslut, inget annat än det. Vi får se vad som händer under de kommande dagarna, säger Maresca till Sky Sports.

Sterling anslöt till Chelsea från just Manchester City under sommaren 2022. Han har tidigare under sin karriär även spelat för Liverpool.