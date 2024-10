Stones gruvliga revansch - frälste Man City i femte (!) tillggsminuten

Manchester City har prenumererat på Premier League-titlar under de senaste säsongerna och även denna säsong har Pep Guardiolas manskap fått en fin start på ligasäsongen.

Inför söndagens möte med Wolves, som stod på en inspelad poäng efter sju matcher, hade Man City möjlighet att kliva upp i tillfällig serieledning.

Men gästerna skulle få en riktig mardrömsstart på Molineux Stadium.

Sju minuter var nämligen allt som krävdes för att Wolves-anfallaren Jørgen Strand Larsen kunde pricka dit ledningsmålet efter en framspelning från Nelson Semedo.

- Det är ett fantastiskt mål. De tar sig förbi Citys press med ett fint väggspel. Bollen från Nelson Semedo är fantastisk och Strand Larsen ökade farten för att hinna fram och raka in bollen, sa BBC-experten Clinton Morrison.

- Strand Larsen försökter alltid komma först på inlägg och här får han sin belöning. John Stones är inte vaksam och det är dåligt försvarsspel, men vilket inlägg av Semedo, analyserade Sky-experten Don Goodman.

Efter ledningsmålet skapades det chanser i bårda riktningar och efter en dryg halvtimmes spel skulle Manchester City till sist få hål på ett lågt stående hemmaförsvar.

Jeremy Doku hittade då Josko Gvardiol utanför straffområdet. Kroaten tog emot och peggade upp för högerfoten innan han placerade in kvitteringen i Jose Sás vänstra kryss.

- Det är Manchester Citys sjunde mål utanför straffområdet denna säsong. Det finns inget som Wolves kan göra åt det. Josko Gvardiol hittar ett litet utrymme och det är en pärla, utbrast experten Don Goodman.

I den andra halvleken belägrade sedan Manchester City Wolves straffområde under långa perioder. Gästerna hade dock problem med att skapa de där riktigt heta målchanserna.

I stället kunde hemmalagets försvarsmur ta hand om det mesta som skickades in i boxen och det som kom förbi försvarsspelarna omhändertogs emellertid av Jose Sá mellan stolparna.

Men i den femte tilläggsminuten skulle den stora möjligheten till sist dyka upp och då var det John Stones - som kritiserades vid 1-0-målet - som höll sig framme.

En hörna från höger skruvades in i straffområdet. Där nådde mittbacken högst och skallade in det förlösande 2-1-målet för gästerna, som därefter kunde bevaka sin ledning under de avslutande sekunderna.

I samband med målet uppstod dock viss förvirring. Detta eftersom Bernardo Silva, som stod framför mål, vinkades av för offside. Efter en VAR-granskning konstaterade dock domaren att portugisen inte påverkade spelet och målet stod.

- Gary O'Neil är förvirrad och han kan inte tro sina ögon. Detta är väldigt kontroversiellt, sa Don Goodman.

Detta innebär att Manchester City säkrar ännu en trepoängare och därmed kliver förbi Liverpool och upp i en tillfällig serieledning.

För Wolves del innebär förlusten ännu en käftsmäll. Laget har nu förlorat fyra raka matcher och står kvar på en inspelad poäng efter åtta spelade matcher, vilket gör att man parkerar på jumboplats i Premier League.

Startelvor:

Wolves: Sá - Bueno, Dawson, T. Gomes - Semedo, J. Gomes, Trindade, Lemina, Ait-Nouri - Cunha, Strand Larsen.

Manchester City: Ederson - Lewis, Stones, Dias, Gvardiol - Kovacic - Savinho, Gündogan, Silva, Doku - Haaland.