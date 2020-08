STOR ANALYS: Så ska lagen i Premier League värva i sommar (1/2)

ARSENAL

IN: Pablo Marí (Flamengo) Cedric Soares (bosman).

UT: Konstantinos Mavropanos (lån), Henrikh Mkhitaryan.

Sikta på: 1. MB: Ben Godfrey, Marash Kumbulla, Malang Sarr, Tyrone Mings, Ibrahima Konaté. 2. CM: Thomas Partey, John McGinn, Dani Ceballos, Lorenzo Pellegrini. 3. COM: Jack Grealish, Todd Cantwell, Houssem Aouar, Mohamed Ihattaren.

Rensa: Sokratis, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac, Matteo Guendouzi, Mesut Özil, Mohamed Elneny, Pierre-Emerick Aubameyang/Alexandre Lacazette.

Kommentar: Målvaktsposten känns spontant som Arsenals bästa lagdel. Såväl Bernd Leno som hans ersättare Emiliano Martinez har stått för imponerande säsonger. Om inte den senare känner för att testa lyckan på annan plats är man fulltaligt. Matt Macey kan ersättas internt.

Backfrågan är desto mer komplicerad. Det finns flera spelare att bygga laget kring, och många är inte så undermåliga som rapporteringen ibland ger sken av. Det större problemet har varit att det tidigare utdragna spelsystemet utsatt medelmåttiga spelare för onödigt kämpiga situationer. Till höger finns Hector Bellerin och nyförvärvet Cedric Soares. Kieran Tierney är given till vänster, liksom William Saliba centralt. Sedan är det desto mer ovisst. Arsenal sitter på en bred uppsättning mittbackar, och man kommer att behöva göra sig av med ett par namn innan det blir aktuellt att ta in fler. Det är också en ekonomisk fråga att redan denna sommar bli av med spelarna i fråga innan deras kontrakt löper ut.

Sead Kolasinac sitter på en hög lön, har för dåligt positionsspel och bidrar inte nämnvärt i den sista tredjedelen. Calum Chambers och Rob Holding har vissa kvaliteter och är bra breddspelare, men de räknas somhomegrownoch kan säljas vid rätt pris. Att ge Mavropanos en förlängning och skicka honom på lån till Tyskland är en smart lösning. Man har länge varit intresserat av Leipzigs Ibrahima Konaté. Hellas Veronas Marash Kumbulla är intressant, liksom Malang Sarr, vars kontrakt med Nice har löpt ut. Eventuellt Samuel Umtiti på lån.

Det centrala mittfältet är Arsenals största problemområde, men Mikel Arteta verkar vara medveten om hur man taktiskt ska kunna korrigera detta. Granit Xhaka, som sedan mardrömshösten varit en av klubbens bästa spelare, är given. Bredvid honom behövs en löpstark spelare, förslagsvis Thomas Partey. Annars: Aaron Ramsey, någon? Lucas Torreira är kompetent, men har ännu inte riktigt hittat sin plats. Matteo Guendouzi besitter hög potential men verkar inte tillräckligt disciplinerad. Om inte Arteta litar på fransmannen är en försäljning ett smart sätt att få in en bra slant som kan återinvesteras i truppen. Dani Ceballos bör lösas om summan som nämns, runt 250 miljoner kronor, stämmer. Annars är en låneförlängning aktuell. Arsenal sitter på flera duktiga offensiva pjäser, men man skulle behöva en spelartyp som kan bryta mönster, som kan hitta in bakom motståndarnas mittfält och stå för avgörande passningar. Jack Grealish är drömnamnet. Annars: Emile Smith-Rowe.

Självklart ska man göra allt för att behålla Alexandre Lacazette, som hittat sin plats på slutet, och Pierre-Emerick Aubameyang. Men då endast om man lyckas förlänga spelarnas kontrakt. För att inte pressas till Özil-nivåer på lönerna, alternativt släppa en av stjärnorna gratis, kan en försäljning vara det smartaste. Arsenals största problem senaste årtiondet är inte att man tappat stora namn, det gör alla klubbar, det är att man släppt nyckelspelare för små summor alternativt som bosman. Arsenal klarar av att tappa en av Laca och Auba, men man har inte råd att släppa spelarna gratis. I så fall kan Odsonne Edouard från Celtic bli aktuell. Annars finns redan Eddie Nketiah och Gabriel Martinelli på plats. Folarin Balogun verkar försvinna.

***

ASTON VILLA

IN: -

UT: Matija Sarkic, Rushian Hepburn-Murphy, Borja Baston, James Chester, Andre Green.

Sikta på: 1. HB: Matty Cash, Diogo Dalot (lån). 2. CB/VB: Joe Worrall, Malang Sarr, Andreas Christensen. 3. HY/VY: Eberechi Eze, Said Benrahma, Reiss Nelson (lån), Bryan Mbuemo. 4. CF: Milot Rashica, Aleksandar Mitrovic, Teemu Pukki.

Rensa: Lovre Kalinic, Örjan Nyland/Jed Steer, Neil Taylor, Henri Lansbury, Jota, Jonathan Kodija.

Kommentar: Det genomgående temat för Aston Villas sommarplaner är att man, efter fjolårets hektiska men ack så bristfälliga fönster, vill satsa på spelare som redan kan PL. Sportchefen Jesus Garcia Pitarch har försvunnit och nu snackas det om Michael Emenalo.

Tom Heaton skadades sig runt årsskiftet, men kommer att vara fullt återställd till nästa säsong. Bakom honom kommer man nog banta en aning, men annars finns det inget man egentligen behöver göra. Kanske en yngre målvakt som kan spelas in över tid?

Aston Villa sitter på en kompetent mittbacksuppsättning, som blandar rutinerat med talangfullt. Om inte Tyrone Mings lämnar bör pengarna investeras i andra positioner. Det hade varit om man hittar något intressant och ungt i Championship. Till höger känns det som att Matty Cash i Nottingham Forest hade passat in perfekt. Han sitter visserligen på ett treårskontrakt, men kan nog tänka sig att lämna Forest som avslutade svagt. Max Aarons hade varit drömnamnet, men känns orealistiskt. Malang Sarr kan spela centralt och till vänster.

Beroende på vad som händer i kvalspelet finns det flera spelare i såväl Fulham som Brentford som är av intresse. Douglas Luiz har börjat hitta sin plats och John McGinn är kompetent. Jack Grealish är såklart given i laget. På kanterna och i anfallet finns det däremot utrymme att förstärka. Det har snackats om QPR:s Eberechi Eze, liksom Brentfords Saïd Benrahma. Den förstnämnda känns mer realistisk. Annars finns det anledning att kika på att bredda med en talang från någon av storklubbarna. Reiss Nelson och Conor Gallagher kan bli tillgängliga för lån. Om Grealish försvinner bör man kika på Emi Buendía i Norwich.

Visst sitter man på flera anfallare, men hittills har ingen hittat riktigt rätt. Man har tidigare varit intresserad av Bremens Milot Rashica. En sådan som Aleksandar Mitrovic, som fortsätter ösa in mål, kan bli aktuell om Fulham inte tar sig upp. Utöver det verkar Villa sikta in sig på spelare för framtiden: Sil Swinkels, 16, och Lamare Bogarde, 16.

***

BRIGHTON

IN: Jensen Weir (Wigan), Adam Lallana (bosman), Joel Veltman (Ajax).

UT: Anthony Knockaert, Leon Balogun, Beram Kayal, Ezequiel Schelotto.

Sikta på: 1. VB: Jamal Lewis, Joe Bryan, Rico Henry.2. CM: Tom Cairney, Ainsley Maitland-Niles, Jed Wallace, Jefferson Lerma. 3. VY/HY: Niclas Eliasson, Marcus Tavernier, Eberechi Eze, Demirai Gray, Ismaïla Sarr. 4. CF: Serhou Guirassy, Aleksandar Mitrovic, Divock Origi, Ollie Watkins.

Rensa: Jason Steele, David Button/Christian Walton, Alireza Jahanbakhsh, José Izquierdo, Percy Tau, Florin Andone.

Kommentar: Graham Potter har blandat och gett under sin debutsäsong i Brighton, men det var i slutändan en till stora delar ärvd spelartrupp han fick till sitt förfogande. Nu får han en hel sommar på sig att göra om. Brighton vill så småningom ta sig in i topp tio, och för att det ska vara möjligt kommer man behöva förstärka och göra sig av med överflödiga namn.

Målvaktspositionen är inget problemområde, men om man vill stärka upp finns exempelvis Ben Foster i Watford tillgänglig för en billig peng. Brighton sitter på en fin backuppsättning. Intressante Tariq Lamptey finns till höger, och i mittlåset har man Lewis Dunk men även Ben White som återvänder från Leeds. Frågan är om man har råd och kan behålla båda två? Om så blir fallet finns det ingen anledning att förstärka den positionen. Värvningen av Joel Veltman från Ajax gör att man faktiskt har råd att tappa en av spelarna. Till vänster kan man däremot bli tvingat att tänka om. Jamal Lewis, Rico Henry och Joe Bryan finns på önskelistan.

Adam Lallana kan bli en supervärvning om han håller sig frisk. Vid Aarons Mooys sida på mittfältet finns det däremot en öppning. Tom Cairney, Ainsley Maitland-Niles, som gärna ser sin framtid på det centrala mittfältet, och Jed Wallace är intressanta. På kanterna kan Niclas Eliasson, David Brooks och kontraktslöse Ryan Fraser bli aktuella. Sen är det nog dags att försöka få tillbaka så mycket av det man betalade för Alireza Jahanbakhsh. Peter Gwargis och Viktor Gyökeres kommer att få jobba för att ta en plats till nästa säsong.

Aaron Connolly är ett framtidsnamn och Neal Maupay har sina stunder, men Brighton skulle må bra av att få in en riktigt pålitlig målgörare. Kan man få in Callum Wilson, Divock Origi, Teemu Pukki eller Aleksandar Mitrovic möjligtvis?

***



BURNLEY

IN: -.

UT: Aaron Lennon, Joe Hart, Jeff Hendrick, Adam Legzdins.

Sikta på:1. HB. James Tavernier, Stephen O’Donnell, Matty Cash, Aaron Hickey. 2. CM: Lewis Ferguson, Jose Campana, Abdoulaye Doucouré. 3. HY/CF: Bright Osayi-Samuel, Ryan Fraser, David Brooks, Wout Weghorst, Sam Cosgrove, Troy Deeney.

Rensa: Ben Gibson, Matthew Lowton/Phil Bardsley, Robbie Brady, Johann Berg Gudmundsson/Matej Vydra.

Kommentar: Det är svårt att veta exakt hur Burnley ser på framtiden. Man står återigen för en imponerande säsong, men utanför planen verkar man hittills inte fullt lika sugna på att på riktigt etablera sig bland de riktigt stora. Åtminstone inte med konventionella metoder. Det kanske viktigaste man kan göra på årets marknad är att förlänga med Sean Dyche.

Nick Pope, James Tarkowski och Dwight McNeil har presterat så pass bra att man borde finnas med i förbundskapten Gareth Southgates planer inför höstens uttagning. Men hur ser Burnley på sommarfönstret? Man kikar nämligen inte på exakt samma spelare som många av lagen man konkurrerar med i tabellen. Fyra av tio gjorda mål i PL denna säsong gjordes på fasta situationer. Det får mig direkt att tänka på Wout Weghorst som en möjlig anfallslösning. Han är inte bara extremt skicklig i luften, utan även en uppspelspjäs som kan knyta ihop ett mittfält och anfall på egen hand.

Det finns anledning att generationsväxla en aning på högerbacken. Ainsley Maitland-Niles hade varit ett alternativ som HB men även på mittfältet. Annars känns James Tavernier och Aaron Hickney som möjliga lösningar. Ryan Fraser är en hårdjobbande kantspelare, som även visat sig riktigt skicklig på fasta situationer. David Brooks är mer finkänslig och behöver få ett lyft efter årets tunga skada. Den senaste veckan har det börjat snackas allt mer intensivt om Troy Deeney och Bright Osayi-Samuel.

***



CHELSEA

IN: Timo Werner (RB Leipzig), Hakim Ziyech (Ajax).

UT: Mario Pasalic, Nathan, Danilo Pantic (lån), Pedro.

Sikta på: 1. MV: Jan Oblak, André Onana, Dean Henderson, Ben Foster. 2. CB:Diego Carlos, Jose Gimenez, Nikola Milenkovic, Milan Skriniar. 3. VB: Aaron Martin, Alex Telles, Ben Chilwell, Hassane Kamara, Pervis Estupinan.

Rensa: Kepa, Marcos Alonso/Emerson, Andreas Christensen/Antonio Rüdiger, Baba Rahman, Marco van Ginkel, Tiemoué Bakayoko, Danny Drinkwater, Kenedy, Michy Batshuayi.

Kommentar: Chelsea har varit snabba och aktiva på årets marknad. Hakim Ziyech och Timo Werner har redan skrivit på, och nu verkar det bara vara en tidsfråga innan man kommer överens med Bayer Leverkusen om en prislapp för stortalangen Kai Havertz. Med CL i ryggen, och allt vad det innebär för klubbens ekonomiska muskler, kan man snart börja vända sig mot de faktiska problemområdena.

Kepa stod för en godkänd första säsong, men har i år varit stundtals bedrövlig. Enda anledningen till att man fortsatt spela honom måste nog varit att hålla marknadsvärdet uppe. Jan Oblak är drömnamnet, men det kan bli svårt. André Onana har tagit steg i rätt riktning och finns tillgänglig för runt 300 miljoner. Ett mer säkert val hade varit Dean Henderson. Man United kommer göra allt för att behålla honom, men kan pressas till att sälja om David De Gea blir kvar. Om Chelsea känner för att lägga pengar på andra områden kan en billigare lösning i form av Watfords stabile Ben Foster bli aktuell.

Reece James och César Azpilicueta finns till höger. Chelsea har flera duktiga mittbackar, som alla har sina styrkor och svagheter. För att man ska kunna ta nästa steg och på riktigt utmana Man City och Liverpool kan nog en mittbacksförstärkning bli aktuell, men då måste man nog först sälja ett par namn. José Gimenez, Diego Carlos och Milan Skriniar är toppspelare.

Vänsterbacksplatsen är lagets andra problemområde. Här ska man försöka göra sig av med antingen en, helst båda, av Marcos Alonso och Emerson. Ben Chilwell är kompetent men aldrig värd prislappen som det länge snackats om. Tidigare i veckan kom rapporter om att Chilwell vill lämna Leicester. Först om en sådan begäran kan sänka priset kan en övergång bli aktuell och prisvärd. Annars har det snackats om Alex Telles. Två favoriter som jag gärna hade sett i Chelsea är Aarón Martín från Mainz och Nice-backen Hassane Kamara.

Som så ofta förr är det viktigt att Chelsea inventerar bland de utlånade spelarna. Tiemoué Bakayoko och Danny Drinkwater måste säljas. Är det dags att hitta en plats åt Ethan Ampadu? Om Havertz och, låt sig, Gimenez skulle komma till klubben, då tror jag att Fikayo Tomori och Faustino Anjorin kan komma att lånas ut.

***



CRYSTAL PALACE

IN:Nathan Ferguson (West Brom).

UT: Ryan Inniss, Stephan Henderson, Scott Dann.

Sikta på: 1. MV: Aaron Ramsdale, Emiliano Martinez, David Raya, Brice Samba. 2. HB: Matty Cash. 3. HY: Jedd Wallace, Eberechi Eze, David Brooks, Todd Cantwell. 4. CF: Filip Kostic, Teemu Pukki, Joshua King, Danny Welbeck.

Rensa: Wayne Hennessey, Mamadou Sakho, Jeffrey Schlupp, Connor Wickham, Christian Benteke.

Kommentar: Genomgående stark säsong av Palace, som alltid lyckas distansera sig från några nedflyttningsstrider. Klubben sitter på en rätt så hög lönebudget, men problemet är att många av spelarna på högst löner inte har någon plats i laget. Här måste man våga göra om en hel del, inte minst för att hälften av spelarna sitter på kontrakt som löper ut 2021.

Vicente Guaita är förstavalet, men har hunnit med att bli 33. Här finns det anledning att börja skola in ett yngre namn istället för Wayne Hennessey. Jag har egentligen inte imponerats nämnvärt av Bournemouths Aaron Ramsdale, men han är fortfarande blott 22 år och har redan flera års erfarenhet. Annars finns Emiliano Martinez, alternativt Brice Samba i Nottingham Forest och David Raya i Brentford, som kan bli aktuell vid misslyckad uppflyttning.

Annars sitter Palace på en rätt så genomgammal backlinje. Man skulle behöva hitta ett yngre namn till höger, som såg ett stort kvalitetstapp efter att Aaron Wan-Bissaka lämnade. Nathan Ferguson, som man varit nära under en längre tid, är en smart värvning. Det kan göra så att man vågar göra sig av med Mamadou Sakho, som sitter på en för hög lön och är skadedrabbad. Man skulle nog må bra av en kompetent spelare på mittfältet, men en kreativ kantspelare är desto viktigare. Om Wilfried Zaha lämnar kan man behöva kika på två förstärkningar. Roy Hodgson har visat att han få ut maximalt av spelare man hämtar från mindre klubbar i Championship. Eberechi Eze och Demirai Gray då aktuella.

Rekordköpet Christian Benteke är viktig i vissa delar av spelet, men gör för få mål för lönen han får. Här behövs ett komplement till Jordan Ayew. Teemu Pukki, Filip Kostic kanske?

***



EVERTON

IN: Niels Nkounkou (Marseille).

UT: Morgan Schneiderlin, Maarten Stekelenburg, Cuco Martina, Luke Garbutt, Oumar Niasse, Leighton Baines.

Sikta på: 1. HB/VB: Sergino Dest, Manuel Lazarri, Pol Lirola, Hans Hateboer.2. CB: Kristoffer Ajer, Gabriel Magalhaes, Andreas Christensen. 3. CM: Pierre-Emile Höjbjerg, Allan, Matias Vecino, Abdoulaye Doucouré. 4. HY/VY: Ismaïla Sarr, Jeremie Boga, Wilfried Zaha, Allan Saint-Maximin, Emi Buendía.

Rensa: Jonas Lössl, Muhamed Besic, Sandro Ramírez, Yannick Bolasie, Cenk Tosun.

Kommentar: Sportchef Marcel Brands har att göra och kommer enligt uppgifter att sätta sig ned med tränare Carlo Ancelotti för att planera. Missat Europaspel och alldeles för tunga löneutgifter efter de senaste årens misslyckade värvningar, har inneburit att Everton kommer att behöva rensa innan nyförvärv känns aktuella.

Det har börjat bra. Morgan Schneiderlin, Oumar Niasse och Cuco Martina är borta. Leighton Baines har bestämt sig för att lägga av. Nu gäller det att man kan bli av med spelarna som varit utlånade också. Jonjoe Kenny har imponerat i Bundesliga och kommer tillbaka. Men man skulle nog vilja få in en spelare som kan spela på båda kanterna. En drömvärvning hade varit Sergino Dest från Ajax. Niels Nkounkou har hämtats in för att inledningsvis spela med U23, men kan nog redan nu göra jobbet som andraval till vänster.

Everton verkar intresserat av en mittback. En sådan förstärkning hade även inneburit att Mason Holgate kan spela högerback när det behövs. Everton har tidigare visat intresse för Kristoffer Ajer och Lilles Gabriel Magalhaes. Everton får hoppas att långtidsskadade Jean-Philippe Gbamin kan ta sig tillbaka. Oavsett behövs ytterligare en kompetent mittfältare. Abdoulaye Doucouré är tillgänglig. Pierre-Emile Höjbjerg hade kunnat göra det bra, men man får kämpa med Spurs om hans signatur. Ancelotti verkar vara intresserad av Allan och Matias Vecino.

Everton började spela bättre och bättre när man gick över till att spela med två anfallare. För det krävs flera anfallsalternativ att rotera bland. Man skulle nog föredra att få in ett par spelare som både han finna sig på en kant men även högre upp i banan. Wilfried Zaha kommer att bli dyr, men känns inte omöjlig att ta från Palace. Jag har svårt att se att ligans största klubbar skulle vilja köpa honom denna sommar. Två spelare som hade varit underhållande att se och hade fungerat bra i Everton är Allan Saint-Maximin och succéspelaren Jeremie Boga.

***

LEEDS

IN: Helder Costa (Wolves), Illan Meslier (Lorient).

UT: Will Huffer, Laurens De Bock (lån).

Sikta på: 1. MV: Emiliano Martínez, Joe Hart, Sergio Romero, Predrag Rajkovic. 2. CB: Andreas Christensen, Ben White, Rob Holding, Daniel Ayala. 3. VB: Yasser Larouci. 4. CM: Jeff Hendrick, James Milner, Solly March, Jose Campana, Florentino Luis. 5. VY/CF: Jack Harrison, Che Adams, Danny Loader, Nicolas Gonzalez.

Rensa: Kiko Casilla, Gaetano Berardi, Barry Douglas, Adam Forshaw.

Kommentar: Leeds är tillbaka i Premier League. Det verkar som att mycket av den livsviktiga strukturen finns på plats, liksom kompetenta ledare runt om i klubben. Marcelo Bielsa är en topptränare och sportchefen Victor Orta har hyllats. Nu krävs det att man lyckas spetsa truppen för att klara nästa säsongs utmaningar. Edinson Cavani? Nej, tack.

Det verkar som att Kiko Casilla lämnar klubben. Utöver värvningen av unge Illan Meslier från Frankrike behövs ett mer rutinerat startnamn. Emiliano Martinez och Sergio Romero är aktuella. Det hade också varit intressant att se Predrag Rajkovic i PL.

Visst kommer Leeds behöva förstärka, men Bielsa har varit tydlig att han båda vill och kan ta sig an PL med i stort sett samma lag som tidigare. Det finns ändå anledning att kika på en mittback. Man vill köpa loss Ben White, men kommer att få kämpa för hans signatur. Annars verkar Andreas Christensen, Rob Holding och Juan Foyth finnas tillgängliga för rätt pris. Till vänster finns Yasser Larouci. Han ersätter då Barry Douglas.

Det snackas om James Milner, Jeff Hendrick och Solly March. Jose Campana och Florentino Luis sägs finnas på Leeds önskelista. Det senare spåret känns spontant som mer high-risk, high-reward. Sen behöver man både en kantspelare och en på topp. Det känns inte omöjligt att man förlänger med inlånade Jack Harrison. Danny Loader, Che Adams eller Nico Gonzalez hade gett laget spets. Egentligen tror jag att Bielsa och Leeds vill testköra årets lag en säsong i PL för att se vilka spelare som klarar av den högsta nivån innan man nästa sommar gör några större förändringar.

***



LEICESTER

IN:

UT: George Thomas, Andy King, Nampalys Mendy.

Sikta på:1. CB: Ben White, Kristoffer Ajer, Gabriel Magalhaes, Ethan Pinnock, Chris Mepham, Calum Chambers.3. CM: Mikel Merino, Matias Vecino, Lewis Cook, 4. HY: Matheus Pereira,Saïd Benrahma, Ismaïla Sarr, Emi Buendía, Wilfried Zaha. 5. CF: Luka Jovic, Ollie Watkins, Callum Wilson.

Rensa: Eldin Jakupovic, Daniel Amartey, Adrien Silva, Matty James, Islam Slimani.

Kommentar: Leicester missade CL, men gör i det stora hela en imponerande säsong. De flesta pusselbitarna finns redan på plats, men man kommer att behöva bredda en aning och spetsa till laget för att klara av EL. Spelartruppen är så pass skicklig och Leicester på en så pass hög nivå att man inte längre behöver nöja sig med spelare från outforskade marknader.

Caglar Söyüncü och Jonny Evans fungerar suveränt tillsammans. Men det hade varit intressant att se ett tredjenamn rotera där bakom. Wes Morgan börjar komma till åren, och ett frågetecken kan placeras över Filip Benkovic framtid i klubben. Där hade jag gärna sett att man går för en sådan som Chris Mepham, Ezri Konza eller Rob Holding. Om det är så att storklubbarna rycker i Söyüncü redan denna sommar kan ett mer prövat namn som Ben White, Kristoffer Ajer eller Gabriel Magalhaes bli aktuellt. En vänsterback behövs endast om Ben Chilwell lämnar. Då känns Robin Gosens och Sergio Reguilon som två drömnamn.

Leicester fick ett viktigt besked i och med James Maddisons förlängning. Annars verkar det som att årets sommarfönster kan bli ett mellanår då en handfull spelare sitter på kontrakt till 2021. Kanske får vi vänta en säsong innan man gör om mer omfattande? Brendan Rodgers har varit tydlig med att han vill ta in ett namn bredvid Wilfred Ndidi och Maddison. Kan Matias Vecino, Lewis Cook eller Watford Abdoulaye Doucouré fungera där?

Mer generellt ser jag två anfallsförstärkningar som Leicesters två prioriterade områden. Man behöver få in en spelare som precis som Harvey Barnes kan göra sin gubbe och servera instormande centralspelare. Wilfried Zaha hade fungerat, liksom Matheus Pereira, ochSaïd Benrahma. Jamie Vardy vann visserligen skytteligan, men det finns anledning att förbereda för en tid efter engelsmannen. Kelechi Iheanacho gör jobbet, men här kan man kika på en uppgradering. Callum Wilson hade varit en enkel lösning. Ollie Watkins kan vara aktuell om Brentford inte går upp. På senare tid har det även snackats om Luka Jovic, vilket hade varit hyperintressant men desto mindre realistisk av flera anledningar.

***



LIVERPOOL

IN:

UT: Dejan Lovren, Adam Lallana, Nathaniel Clyne, Andy Lonergan.

Sikta på: 1. HB/CB: Ozan Kabak, Gabriel Magalhaes, Ben White, Aissa Mandi, Hans Hateboer. 2. VB/CM: Lloyd Kelly, David Alaba. 3. CM: Thiago Alcantara, Dominik Szoboszlai, Lorenzo Pellegrini. 4. HY/VY/CF: Jadon Sancho, Harvey Barnes, Adama Traoré, Moussa Dembele.

Rensa: Loris Karius, Marko Grujic, Xherdan Shaqiri, Sheiyi Ojo, Taiwo Awoniyi.

Kommentar: Ännu en succésäsong av Liverpool. Man pratade redan under fjolåret att man kanske skulle behöva ändra i truppen för att behålla nivån uppe och få många ordinarie spelare att känna av lite konkurrens. Det funkade denna säsong, men nästa?

Alisson är given i mål, och Adrían är tillräckligt bra som reserv. Loris Karius bör säljas för att generera lite pengar. Backlinjen är rätt så ordinarie som den är, men det finns anledning att bredda en aning. En högerback hade inneburit att Trent Alexander-Arnold hade kunnat få testa på mittfältet som det pratats om allt mer intensivt under denna säsong. Mycket beror såklart på hur Neco Williams utvecklas. En kompromiss hade varit att ta in en kompetent mittback, både för att ersätta Dejan Lovren men även så att Joe Gomez kan vikariera till höger. Då ska man inte satsa på något helt oprövat och medelmåttigt utan en talang utöver det vanliga. Det har tidigare snackats om Gabriel Magalhaes och på senare tid Schalkes Ozan Kabak, som hade gått in och direkt utmanat om platsen bredvid Virgil van Dijk.

Lloyd Kelly hade varit en smart lösning som reservalternativ till Andy Robertson. Det hade varit något om man vågar gå för David Alaba, både för att ge Robertson konkurrens men även som en lösning på mittfältet. Mer troligt är att man går för Thiago Alcantara, vilket hade varit intressant att se på Anfield. En försäljning av Marko Grujic hade kunnat delfinansiera en sådan värvning. Annars känns det viktigt att förlänga med viktiga som redan är på plats, kanske framför allt Georginio Wijnaldum. Det blev inget av Timo Werner, men jag ser ändå en anfallsförstärkning som kan utmana den givna topptrion. Manchester United verkar närmast Jadon Sancho, men den är en värvning som man verkligen borde överväga. Två intressanta, PL-acklimatiserade namn av intresse är Adama Traoré och Harvey Barnes.

Annars anser jag det vitalt att man först bestämmer hur man ser på utlånade Harry Wilson, Ben Woodburn och Rian Brewster. Är spelarna tillräckligt bra att finnas med på bänken redan till hösten? Då kanske man inte behöver förstärka lite omfattande utifrån. Annars känns det som att man är redo för lite nytt blod för att orka med och utmana redan till nästa säsong igen.

***

Detta är del I av II. Del II, med bland annat Manchester City, Manchester United och Tottenham, kommer inom kort på Fotbollskanalen.