STOR ANALYS: Så ska lagen i Premier League värva i sommar (2/2)

MANCHESTER CITY

IN: Yan Couto (Coritiba), Issa Kaboré (KV Mechelen), Nathan Aké (Bournemouth), Ferran Torres (Valencia).

UT:Leroy Sané, Aleix García, Claudio Bravo, David Silva, Issa Kaboré (lån), Ko Itakura (lån), Daniel Arzani (lån).

Sikta på: 1. MB: Diego Carlos, Milan Skriniar, Rúben Dias, José Giménez. 2. VB: David Alaba, Ben Chilwell, Aarón Martin. 3. CM/COM: Ismael Bennacer, Jack Grealish, Diego Rosa, Mohamed Ihattaren, Dani Ceballos, Rúben Neves.

Rensa: Nicolas Otamendi, John Stones, Philippe Sandler, Benjamin Mendy, Patrick Roberts.

Kommentar: Det som såg så mörkt ut fick sig ett ljust City-slut i och med att Cas beslutade att omvärdera Uefas beslut om uteslutning från CL. Från en situation då man sannolikt skulle tvingats sälja av nyckelspelare och Pep Guardiola överväga sin framtid, till att göra klart med dubbla förvärv, ta sig vidare i CL och vara suget att revanschera sig i ligaspelet till hösten.

Ederson är solklart förstaval. Där bakom kommer Arijanet Muric och Zack Steffen, som båda återvänder från relativt problematiska utlåningar, konkurrera om att ersätta Claudio Bravo.

Backlinjen är Citys stora problemområde. Kyle Walker håller fortfarande och João Cancelo har börjat komma igång efter en blandad debutsäsong på Eastlands. Desto mer ovisst är det centralt och till vänster. Aymeric Laporte har en plats, men bredvid honom måste man hitta en förstärkning. Särskilt akut kan situationen bli om ryktena som placerar Eric García i Barcelona verkar stämma. Nathan Aké är en acklimatiserad och stabil förstärkning, men är likt Laporte vänsterfotad och kanske inte riktigt på den nivån som krävs för att ta Citys backlinje till nästa nivå. Här kan man förstärka, men först om Nicolas Otamendi och skadebenägne John Stones flyttar på sig. Diego Carlos känns som en kanonvärvning. Vad händer med Philippe Sandler, Tosin Adarabioyo och Pedro Porro? Taylor Harwood-Bellis kan kallas upp vid behov. Högerbacken Yan Couto får en säsong i U23 för att acklimatisera sig.

City är numerärt men inte kvalitativt fulltaligt på vänsterkanten. Samtliga spelare har sina brister. Sannolikt är Benjamin Mendy den som kan generera den största försäljningssumman. Han bör ersättas av David Alaba eller Ben Chilwell. Personligen ser jag gärna Aáron Martin från Mainz. Mångsidige Oleksandr Zinchenko eller Angelino gör upp om den andra platsen.

En CB hade inneburit att Fernandinho kunnat få tillbringa mer tid på mittfältet igen. Han har hunnit med att bli 35 men håller en säsong till. David Silva har visserligen lämnat, men förhoppningen är att han ska ersättas internt så att skiftet kan ske så friktionsfritt som möjligt. Det kan också vara värt att hålla koll på hur City resonerar kring flera av de utlånade spelarna. Möjligtvis kan Yangel Herrera få chansen efter dennes imponerade lånesejour i Spanien.

Ferran Torres har redan hämtats in. Det betyder att Patrick Roberts och Jack Harrison får svårt att ta plats. Personligen ser jag att man säljer Roberts och skickar den sistnämnda på lån till Leeds. Citys offensiva bredd gör att det blir svårt att ta in några fler om inte någon lämnar. Det hade varit om man kommit fram till att Gabriel Jesus inte är tillräckligt bra, alternativt om Sergio Agüeros skada är allvarligare än man först trodde. Sannolikt får vi vänta till att Agüeros kontrakt löper ut 2021 innan det blir aktuellt med en offensiv prestigevärvning.

***

MANCHESTER UNITED

IN: -

UT:Cameron Borthwick-Jackson, Alexis Sánchez.

Sikta på: 1. HB/CB: Gabriel Magalhães, Benoit Badiashile, Tyrone Mings, Alessandro Bastoni, Pau Torres, Ben Godfrey. 2. CM/COM: Donny van de Beek, Jack Grealish, Mikel Oyarzabal, Rúben Neves. 3. HF/ CF: Jadon Sancho, Raúl Jiménez, Gonçalo Guedes.

Rensa: Lee Grant, David de Gea, Marcos Rojo, Phil Jones, Eric Bailly, Juan Mata, Jesse Lingard, Diogo Dalot (lån).

Kommentar: Ole Gunnar Solskjaer har sagt att han förväntar sig ett sommarfönster som påminner om fjolåret, då man fokuserade på tre relativt unga men alltjämt etablerade spelare.

Visst känns det viktigt att United förstärker, men först måste man bestämma sig för vilka spelare man vill satsa vidare på. Paul Pogbas kontrakt löper ut 2021. Vad gör man där? Vill man satsa på Dean Henderson, Brandon Williams och Tahith Chong, börjar det nu bli läge att förlänga även där. Försäljningen av Alexis Sánchez var en bra start, men mer måste hända.

Uniteds första stora fråga är målvaktspositionen. De Gea kritade på ett flerårskontrakt så sent som i höstas, men är långt ifrån den han en gång var. Här kan det bli aktuellt att faktiskt försöka få in en slant för att ge Henderson chansen på riktigt. Om inte kan man bli tvunget att släppa honom till en inhemsk konkurrent, där Chelsea sagts vara intresserat.

United sitter på en bred uppsättning backar. Aaron Wan-Bissaka är given till höger. Men är någon av Diogo Dalot eller Timothy Fosu-Mensah tillräckligt bra. Helst ser United att man kan få in en spelare som både kan spela CB och HB. Harry Maguire och Victor Nilsson Lindelöf är två duktiga mittbackar, men jag hade gärna sett ett tredjenamn som kan konkurrera. Eric Bailly är duglig men för skadebenägen, och varken Phil Jones eller Marcos Rojo håller tillräckligt hög nivå. Det hade varit om man formstarke Chris Smalling får chansen igen? Lilles Gabriel är intressant, liksom Benoit Badiashile och Alessandro Bastoni. Från den egna akademin har Di’Shon Bernard och Teden Mengi kallats upp till A-laget.

Om Pogba stannar är man numerärt fulltaligt på det centrala mittfältet. Bruno Fernandes intåg har revolutionerat anfallsspelet, men jag ser gärna att man tar in ytterligare ett namn, som helst hade kunnat röra sig fritt på det offensiva mittfältet och på en kant. Mason Greenwood, Marcus Rashford och Anthony Martial har alla tagit stora kliv i sin utveckling, men i dagsläget är avståndet till bänkspelarna för långt. Värvningen av Jadon Sancho känns därför klockren. För att ytterligare en offensiv spets ska kunna komma in måste spelare som Andreas Pereira, Juan Mata och Jesse Lingard lämna. Man har tidigare varit intresserat av Raúl Jiménez. Personligen föredrar jag mångsidige Jack Grealish.

***

NEWCASTLE

IN: Mark Gillespie (bosman).

UT:Rob Elliot, Jack Colback, Jamie Sterry, Jake Turner (lån).

Sikta på: 1. HB: Matty Cash, Calum Chambers. 2. VB: Antonee Robinson, Rogério, Rico Henry. 3. CM: Arnaud Lusamba, Jefferson Lerma, Boubakary Soumare. 4. HY: Eberechi Eze, David Brooks. 5. VY/CF: Ryan Fraser, Callum Wilson, Niclas Eliasson, Alfredo Morelos.

Rensa: Karl Darlow, Ciaran Clark/Paul Dummett, Florin Lejeune, Achraf Hakimi, DeAndre Yedlin, Henri Saivet, Christian Atsu, Rolando Aarons, Yoshinori Muto, Andy Carroll.

Kommentar: Stora delar av vårens rapportering från St James har cirkulerat kring det saudiska försöket att köpa Newcastle från Mike Ashley. Det snackades då om storvärvningar som Philippe Coutinho och att Mauricio Pochettino kunde tänkas gå in på tränarposten. Men det blev inget av det. Istället talar det mesta nu för att Newcastle fortsätter med Steve Bruce, och att Ashley fortsätter på det inslagna spåret.

Martin Dubravka kommer fortsätta som förstaval. Bakom honom finns nyförvärvet Mark Gillespie. Att Newcastle saknar en tydlig idé genomsyrar hela lagbygget. Drygt hälften av seniorlagets spelare sitter på utgående kontrakt. Det innebär att man nog gör bäst i att förlänga med spelarna man verkligen tror på för att sedan sälja av en handfull spelare redan denna sommar. Backarna Ciaran Clark, Florin Lejeune, Achraf Hakimi, och DeAndre Yedlin bör säljas och ersättas. Dessutom har Danny Rose, Jetro Williams och Valentino Lazaro lämnat. Det finns alltså plats för såväl ett nyförvärv till höger som vänster. Matty Cash hade fungerat. Vänsterbackarna Antonee Robinson, Rogério, och Rico Henry likaså.

Det verkar som att Matty Longstaff lämnar som bosman. Det är ett underbetyg till hela den sportsliga ledningen. På det centrala mittfältet finns således en öppning. Det har tidigare snackats om Arnaud Lusamba, men personligen ser jag att man går gör Boubakary Soumaré. Annars finns Jefferson Lerma och Lewis Cook i Bournemouth.

Miguel Almirón och Allan Saint-Maximin är skickliga. Det ska även bli intressant vad Jacob Murphy, som kommer tillbaka från en succéutlåning till Sheffield Wednesday, kan uträtta på högerkanten. Men Newcastle gör trots det för lite mål. Därför bör man sikta in sig på två offensiva förstärkningar. Ryan Fraser, Eberechi Eze, David Brooks och Niclas Eliasson är alla tillgängliga för rätt prislapp. Annars: Callum Wilson eller Alfredo Morelos.

***

SHEFFIELD UNITED

IN: Wes Foderingham (bosman).

UT:Ben Heneghan, Kieron Freeman, Phil Jagielka, Ricky Holmes, Leon Clarke, Mark Duffy, Nathan Thomas, Jack Rodwell, Jake Eastwood (lån).

Sikta på: 1. MV: Dean Henderson (lån), Ugurcan Cakir, Ivo Grbic, Aaron Ramsdale, Brice Samba 2. HB/CB/VB: Fikayo Tomori, Dael Fry, Matty Cash, Rob Holding, Kostas Tsimikas, Omar Richards. 3: COM/HY/CF: John Swift, Ben Pearson, Rhian Brewster, Ryan Fraser, Todd Cantwell, Said Benrahma, Michy Batshuayi.

Rensa: Michael Verrips/Simon Moore.

Kommentar: Säsongsavslutningen var en besvikelse, men överlag är Sheffield United överlyckligt med årets insats i PL. Niondeplatsen innebär att man fortfarande kan planera sitt truppbyggande efter det inhemska schemat, men man gör nog ändå bäst i att bredda en aning. Man har egentligen både dragningskraft och pengar att köpa en drös spelare, men känslan runt klubben är att man istället kommer att fokusera på ett fåtal förstärkningar och sedan satsa på att få ut ännu mer av spelarna på plats, bland dem Sander Berge och Ben Osborn.

Osäkerhet finns runt målvaktssituationen. Dean Henderson har lämnat. Det hade varit något om man kan få tillbaka honom, antingen på lån eller permanent, men mer troligt är att man får hitta en annan lösning. Ben Foster hade kunnat göra det bra på kort sikt. Mer intressant hade varit om man gick för antingen Ugurcan Cakir eller Ivo Grbic.

Man behöver bredda backuppsättningen. Helst av allt ser jag att man får in en spelare som kan spela över hela linjen. Den senaste veckan har det snackats allt mer intensivt om att Chelseas Fikayo Tomori kan vara tillgänglig. Det hade varit en drömvärvning. Några andra namn som hade gjort det bra är Rob Holding, Dael Fry, Matty Cash och Kostas Tsimikas.

Todd Cantwell hade kunnat gå in på det offensiva mittfältet. Då John Lundstram sitter på utgående kontrakt kan det bli aktuellt att även stärka upp även centralt. Då känns John Swift och Ben Pearson som två spelare med United-skt touch. Man behöver en anfallare som kan göra dubbla siffror i ligaspelet. Kan Oli McBurnie bli den spelaren? Hursomhelst kan det bli aktuellt att få in någon av Rhian Brewster eller Michy Batshuayi.

***

SOUTHAMPTON

IN: -

UT: Cédric Soares, Maya Yoshida, Jack Rose.

Sikta på: 1. HB: Kyle Walker-Peters, Deyovaisio Zeefuik. 2. CB: John Stones, Evan N’Dicka, Keven Schlotterbeck, Andreas Christensen. 3. CM: Ainsley Maitland-Niles, Weston McKennie, Ben Pearson, Ellyes Skhiri. 4. HY: Harry Wilson, Niclas Eliasson, Todd Cantwell, Jesse Lingard.

Rensa:Fraser Forster, Wesley Hoedt, Mario Lemina, Jake Hesketh, Guido Carrillo, Josh Sims/Sofiane Boufal.

Kommentar: Väldigt få hade haft några invändningar om Southampton hade gjort sig av med Ralph Hasenhüttl efter 0–9 mot Leicester under hösten. Men det slutade bra. Man tog sig till slut upp på elfte plats, blott fyra poäng bakom åttondeplacerade Arsenal.

Känslan runt Southampton är att man nu ska finputsa och ge Hasenhüttl möjlighet att forma truppen mer efter sina egna preferenser. Det finns nog också förhoppningar om att Angus Gunn, 24, och Yan Valery, 21, ska utvecklas och ta nästa steg.

Cédric Soares har lämnat, och han ersätts av Kyle Walker-Peters från Spurs. Det är en bra lösning. Mittbacken Wesley Hoedt är tillbaka från sin utlåning, men klubben kommer att försöka bli av med honom. Keven Schlotterbeck, möjligtvis? Det hade inte förvånat mig om John Stones finns tillgänglig för mellan 200 och 300 miljoner kronor. Han hade mått bra av att komma till en mindre klubb. Annars: Andreas Christensen eller Evan N’Dicka.

Southampton har att göra på mittfältet, där såväl Oriol Romeu som Harrison Reed och James Ward-Prowse sitter på korta kontrakt. Här måste man bestämma sig för vilken väg man vill gå. Ainsley Maitland-Niles hade varit ett intressant tillskott. Schalkes Weston McKennie verkar sugen på en Englands-flytt, vilket hade varit något för Soton.

Man sitter på en drös spelare med hög potential som bara väntar på att ta nästa steg. Moussa Djenepo, Michael Obafemi, och Che Adams har fortfarande mer att ge. För att inte tvinga Danny Ings till fler matcher än vad hans kropp klarar av, kan det bli aktuellt att bredda med ytterligare en offensiv pjäs. Harry Wilson från Liverpool, Todd Cantwell, och Niclas Eliasson hade allt gjort det bra. Jesse Lingard hade mått bra av att få en nystart.

***

TOTTENHAM

IN: -

UT:Michel Vorm, Jan Vertonghen, Troy Parrott (lån).

Sikta på: 1. HB/CB: Hans Hateboer, Max Aarons, Fabien Centonze, Ben Godfrey. 2. DM/CM: Pierre-Emile Höjbjerg, Mikel Merino, Nicola Zaniolo, Geoffrey Kondogbia, Matias Vecino. HY/CF: Odsonne Edouard, Saïd Benrahma, Robin Quaison, Lucas Ocampos.

Rensa: Danny Rose, Serge Aurier, Kyle Walker-Peters, Erik Lamela, Luke Amos.

Kommentar: Det mesta talar för att José Mourinho vill göra om en hel del. Michel Vorm har lämnat och Hugo Lloris har hunnit med att bli 33, vilket innebär att Spurs så småningom kommer att vilja titta på yngre förmågor, men dagens uppsättning får fortsatt förtroende.

Lagets försvarslinje är ett desto större frågetecken. Serge Aurier sägs lämna, Jan Vertonghen har redan dragit och Danny Rose kan säljas. Bakom startduon finns Juan Foyth, talangfulle Cameron Carter-Vickers, och Japhet Tanganga. Klart är i alla fall att man kikar på en ordinarie högerback. Hans Hateboer har imponerat i Atalanta. Om man letar efter något yngre känns Max Aarons och Metz-backen Fabien Centonze som bra värvningar. Vissa hade argumenterat för att man även måste stärka upp på vänsterbacksplatsen, men kanske kan det här bli Ryan Sessegnon, som köptes dyrt under fjolåret, chans längre ner i banan? Om inte känns Real Madrids Sergio Reguilón som en smart värvning.

Eric Dier har signerat nytt och Giovani Lo Celso ser allt bättre ut, men Spurs måste nog förstärka innermittfältet ändå. Om Tanguy Ndombele lämnar, är en CM ett måste. Mikel Merino är ett alternativ, liksom Serie A-duon Matias Vecino och Nicola Zaniolo, Det mesta talar för att man går efter Pierre-Emile Höjbjerg, vars kontrakt löper ut 2021 och således inte komma kosta en förmögenhet. Det kan också vara värt att komma ihåg att Gedson Fernandes kommer tillbringa även nästa säsong på lån i norra London.

Jack Clarke kommer tillbaka. Men Spurs skulle verkligen må bra av att få in en förstärkning på högerkanten, som även kan vikariera som Harry Kanes nummer två. För att få in pengar kan en försäljning av Erik Lamela bli aktuell. Said Benrahma, Ollie Watkins, och Bryan Mbuemo hade varit intressanta. Om man snarare vill fokusera på att hitta ett duktigt komplement till Kane kan Callum Wilson eller Odsonne Edouard vara smarta lösningar. Annars: Hårdjobbande Robin Quaison som Kanes nummer två?

***

WEST BROM

IN: -

UT:Nathan Ferguson, Lee Peltier, Chris Brunt, Ali Al-Habsi, Gareth Barry, Jonathan Bond.

Sikta på: 1. HB/CB: Jeremy Ngakia, Pontus Jansson, Alfie Mawson, Ainsley Maitland-Niles, Harold Moukoudi, Taylor Moore. 2. HY/CF Eberechi Eze, Matheus Pereira, Conor Gallagher. 3. COM/VY:Niclas Eliasson, Ryan Fraser, Callum Robinson, Filip Krovinović, Grady Diangana.

Rensa: Ahmed Hegazy, Oliver Burke, Kenneth Zohore, Kieran Gibbs.

Kommentar: Man stod för en imponerande säsong i Championship när man säkrade direktplatsen upp till PL. Strukturen som finns i klubben innebär att man har alla förutsättningar för att klara sig kvar. Men då gäller det att man både kan få behålla stommen från i år och spetsa med några spelare utifrån. Enligt uppgifter från England verkar det inte som att man har några större summor att spendera denna sommar, vilket gör en redan tuff uppgift ännu tuffare för den sportsliga ledningen med sportchef Luke Dowling i spetsen.

Darnell Furlong fick stort förtroende på högerbacksplatsen under årets säsong, men han skulle må bra av att få mer konkurrens. En förstärkning hade även inneburit att Dara O’Shea kan fokusera på att göra jobbet centralt. Jeremy Ngakia ser ut att lämna West Ham. En sådan bosmanvärvning är precis vad West Brom är på jakt efter. Man skulle nog även må bra av få in ytterligare en mittback. Detta efter att talangfulle Nathan Ferguson lämnat, samtidigt verkar Ahmed Hegazy kunna försvinna redan denna sommar. Pontus Jansson, kanske?

Kieran Gibbs har visserligen blivit en publikfavorit och har gott om erfarenhet från högstaligan efter sina år i Arsenal, men vänsterbacken har bara ett år kvar på kontraktet och är alltjämt skadebenägen. Om man väljer att sälja Gibbs kan Antonee Robinsson i Wigan finnas tillgänglig för en billig peng.

West Brom sitter på flera duktiga mittfältare, vilket innebär att man bör lägga sitt fokus på offensiva värvningar. Niclas Eliasson finns tillgänglig, Ryan Fraser har lämnat Bournemouth som bosman. Nu verkar det som att man kommer att lösa Matheus Pereira, som denna säsong gjorde 28 poäng i Championship, men man behöver ytterligare minst en offensiv spelare. Filip Krovinovic känns som ett naturligt val. Har man råd att köpa loss honom, samtidigt som man lyckas säkra Eberechi Ezes signatur, då kan West Brom vara att räkna med till hösten.

***

WEST HAM

IN: Tomas Soucek (Slavia Prag).

UT: Pablo Zabaleta, Carlos Sánchez.

Sikta på: 1. MV: Aaron Ramsdale, Predrag Rajkovic. 2. HB/CB: Aïssa Mandi,John Stones, Pontus Jansson, Phil Jones, Moussa Wague. 3. VB: Antonee Robinson, Jamilu Collins, Ruben Vinagre. 4. HY/VY: Jesse Lingard, Eberechi Eze, Ollie Watkins, Divock Origi.

Rensa: Roberto, David Martin, Winston Reid, Arthur Masuaku, Jordan Hugill, Albian Ajeti, Andriy Yarmolenko.

Kommentar: West Ham meddelade tidigare i somras att man kommer att installera ståplatsräcken på Olympiastadion. Jag tror inte man ska underskatta vad små gester som dessa kan betyda för stämningen runt klubben. Ända sedan flytten från Upton Park har en märklig likgiltighet präglat känslan runt klubben och bland fansen. Det hänger såklart ihop med klubbens allt svagare resultat på planen.

West Ham sitter nog på hela fotbollsvärldens äldsta målvaktsuppsättning. Tillsammans har man hunnit bli 136 år. Lukasz Fabianski håller fortfarande hög klass, men man bör nog göra sig av med både David Martin och Roberto för att sedan ta in ett yngre alternativ som kan skolas in kommande säsong. Aaron Ramsdale behöver mer tid, men besitter hög potential. Det hade varit intressant att se Predrag Rajkovic i PL.

Pablo Zabaleta har lämnat, men Ryan Fredericks är uppskattad och har platsen till höger. Här kan det bli så att man gör ett försök på Matty Cash. Mer troligt är att 20-årige Ben Johnson får hoppa in när det behövs. Winston Reid ser ut att lämna, och det har börjat snackas allt mer om vad som egentligen händer med Issa Diop. Om han inte kan hitta tillbaka, kan en förstärkning bli aktuell. Aïssa Mandi,John Stones, Pontus Jansson, Phil Jones, och Moussa Wague har alla ryktats till West Ham. Personligen har jag aldrig riktigt sett storheten i Arthur Masuaku.

Tomas Soucek har hämtats in, och vid hans sida finns flera kompetenta namn. Förhoppningsvis kan Pablo Fornals ta ytterligare ett kliv, samtidigt som Jack Wilshere kan få hålla sig skadefri. Jesse Lingard, Eberechi Eze, och Said Benrahma känns som tre namn som hade kunnat gå in och göra det bra. Om man vill hitta ett komplement till Sébastian Haller, känns Ollie Watkins och Divock Origi som två intressanta alternativ. Jarrod Bowen är en spelare vi nog kan vänta oss mer av nästa säsong. Till dess gäller det också att man lyckats förlänga med Michail Antonio, Mark Noble, och Fabianski.

***

WOLVES

IN: Matija Sarkic (Aston Villa).

UT: Helder Costa, Ming-Yang Yang, Jordan Graham, Phil Ofosu-Ayeh.

Sikta på: 1: HB/CB/VB:Malang Sarr, John Stones, Fikayo Tomori, Kostas Tsimikas, Dael Fry. 2. CM/COM Marco Roca, Weston McKennie, Emi Buendía. 3. HY/CF: Ismaïla Sarr, Milot Rashica, Joelson Fernandes, Crysencio Summerville, Said Benrahma.

Rensa: John Ruddy/Will Norris, Ryan Bennett, Roderick Miranda, Connor Ronan, Léo Bonatini.

Kommentar: Wolves måste vinna EL om det ska bli någon kontinentalfotboll nästa säsong. Sannolikt går man från ett dränerande kvalspel och tvåfrontskrig till ett mindre hektiskt schema till nästa säsong. Tränaren Nuno Espírito Santo har som filosofi att hålla truppen så smal som möjligt, vilket kommer reflektera hur man ser på sommarens fönster.

Mer än något annat lär klubbens agerande bli en följd av vilka spelare som lämnar. Det finns intresse för såväl Ruben Neves som Adama Traoré och Raúl Jiménez. Det viktigaste man egentligen kan åstadkomma denna sommar, blir att övertyga dessa spelare att stanna.

Rui Patrício håller hög klass, men från Wolves-håll hörs röster om att man skulle vara intresserat av en yngre förmåga som kan spelas in över tid. För tillfället räcker det med nyförvärvet Matija Sarkic och 17-årige Joe Young, som nyligen kritade på ett proffskontrakt.

Klart är att Wolves är intresserat av en mittback, helst vänsterfotad. Utöver det måste man förlänga med Willy Boly, vars kontrakt löper ut nästa sommar. För att man ska få plats med en förstärkning till mittlåset känns det nödvändigt att Ryan Bennett och Roderick Miranda lämnar. Ett köp av Dael Fry eller Rob Holding hade påskyndat föryngringsprocessen. Annars känns vänsterfotade Malang Sarr som en värvning som hade kryssat samtliga kriterier. Ynglingarna Luke Matheson och Oscar Buur lär få mer speltid nästa säsong.

Wolves känns egentligen fulltaligt på mittfältet. Viktigt nästa säsong blir att Morgan Gibbs-White får ännu större förtroende och spelas in i laget. Vi kommer sannolikt även få se mer av Bruno Jordao. Om Rúben Neves försvinner kan Marco Roca eller Weston McKennie bli aktuella. Wolves har tidigare visat intresse för Crysencio Summerville. Om man känner för bredda på kanten bör man kika på Said Benrahma, Ismaila Sarr, eller Joelson Fernandes.

***

FULHAM

IN: Anthony Knockaert (Brighton).

UT: Magnus Norman, Luca de la Torre.

Sikta på: 1. CB/VB: Ryan Sessegnon (lån) Fikayo Tomori, Calum Chambers, Chris Mepham, Joe Worrall, Rico Henry, Jamilu Collins. 2. DM/CM: Bradley Dack, Jefferson Lerma, Boubakary Soumare, Lewis Cook, 3. CM/COM: Abdoulaye Doucouré, John Swift. 4. VY/CF: Jesse Lingard, Robin Quaison, Ryan Fraser, Eberechi Eze.

Rensa: Fabri, Maxime Le Marchand, Jean Michaël Seri, André Zambo Anguissa, Kevin McDonald.

Kommentar: Det är få andra klubbar som jag kommer följa med samma intensitet som Fulhams. Man var i denna situation för två år sedan och spenderade då över en miljard på nyförvärv. Det slutade i praktfiasko.

Fulhams tränare Scott Parker sa efter finalvinsten mot Brentford att man lärt sig från senast. På klubbägaren Shahid Khan låter det som att man kommer att förstärka där det behövs, men alltjämt mer försiktigt än senast för att inte rubba balansen i laget.

Fulham kommer att behöva stärka upp med en mittback och en vänsterback. Således bör man göra sig av med Maxime Le Marchand, som dragits med skadeproblem under året som gått. Calum Chambers gjorde det riktigt bra senast, Chris Mepham har mer att ge, och Fikayo Tomori kan ta nästa steg om han får mer förtroende. Man kommer även behöva hitta ett komplement till finalhjälten Joe Bryan. Det har tidigare snackats om Rico Henry och Jamilu Collins. Här hade jag sett att man lånar in Ryan Sessegnon.

En viktig del i ombyggnaden är att få tillbaka så mycket av pengarna man investerade i Jean Michaël Seri och André Anguissa. Det är inte konstigt att det snackas om en sådan som Ryan Fraser. Hans inläggsfot kan vara precis det där som en nykomling behöver för att klara sig kvar. Annars måste jag säga att Robin Quaison känns som klippt och skuren för Fulham. Han hade både kunnat spela centralt och till vänster i anfallet.

Förhoppningsvis kan talangerna Jay Stansfield och Steven Sessegnon få större förtroende nästa säsong.