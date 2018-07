Sturridge udda jämförelse - ser Liverpool som saknad ex-flickvän

Daniel Sturridge är åter i Liverpool, efter att varit utlånad till West Bromwich sedan januari. Anfallaren spelade inga Premier League-matcher från start för klubben under sin låneperiod, men hoppade in vid sex tillfällen.

Anfallaren har åter funnits med på planen när Liverpool spelat försäsongsmatcher i International Champions Cup. I en intervju med ESPN berättar anfallaren om sin återkomst till Merseyside-klubben.

- Jag har aldrig haft några problem med någon inom klubben. Jag har aldrig haft problem med varken tränare eller anställda, förklarar han.

Nu hoppas han få en andra chans att visa vad han går för och hoppas kunna konkurrera om en startplats i Liverpools elva.

- Det är som om du varit med en kvinna under en längre tid och till slut börjar tänka: "Jag känner inte att det här fungerar längre". Sen när ni är ifrån varandra börjar du tänka: "Jag och min flickväns relation var ändå väldigt fin. Jag kanske borde gå tillbaka till henne". Ungefär så känns det, berättar Sturrdige för ESPN.

