Sunderland-spelarna uppges varit emot att göra succéserien: "99 procent ville inte"

Efter att Sunderland åkt ut ur Premier League påbörjades, under säsongen 2017/2018, en dokumentärserie som skulle följa spelare, ledare, klubbrepresentanter och supportrar på nära håll.

I december i fjol släpptes ”Sunderland Til I Die” på Netflix och recensionerna var övervägande positiva. Barry Glenenning på The Guardian skrev om ”en underbar serie”, Jack Fox på Metro menade at serien var ett snäpp bättre än mycket annat i samma genre – och David Coverdale på The Sun kallade resultatet för ”tv-guld”.

Enligt den rutinerade försvararen John O’Shea, som spelade i Sunderland den aktuella säsongen, var spelarna dock generellt sett negativt inställda till att medverka i produktionen.

- Ur min synvinkel så skulle jag säga att 99 procent av spelarna inte ville att det skulle hända, säger han till BBC.

- En av grejerna: Man kommer in på morgonen för att få lite behandling och så inser man att det är små minikameror som far runt.

Sunderland åkte ur även The Championship under den aktuella säsongen, vilket så klart skildras i dokumentären, och John O’Shea lämnade klubben efter sju år, för Reading. Han säger att han inte har sett hela serien i efterhand.

- Jag har inte tittat på allt. Jag levde med det här så varför skulle jag behöva se det igen?

Sunderland ligger nu på femte plats i den engelska tredjeligan, League One.