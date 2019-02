Sunderland-svensk nobbade utlåning - hoppas på mer speltid: "Ska fortsätta jobba hårt"

Sunderlands svenske anfallstalang Benjamin Mbunga Kimpioka, 18, är inne på sitt fjärde år i Sunderland, men första med speltid i klubbens A-lag i England. I september i fjol blev det A-lagsdebut i EFL Trophy och i oktober i fjol ligadebut med ett kort inhopp i League One. Nu är han totalt noterad för sju A-lagsmatcher den här säsongen, varav två i ligan, senast med ett inhopp i mitten av januari mot Luton Town.

Mbunga Kimpioka spekulerades i januari vara aktuell för en utlåning, men när frågan kom upp, så var tränaren Jack Ross tydlig med att det inte var aktuellt.

- Det finns ett antal anledningar till att "Benji" inte gått på lån. En av anledningarna är att vi inte har många offensiva alternativ och det såg du med Charlie (Wyke) skadad. Vi har inga andra anfallare. Han är också fortfarande ganska ung. Han är bara 18. Om han hade varit lite äldre, så hade jag kanske pushat för att han ska komma iväg och spela, men han har samlat på sig ett par seniormatcher den här säsongen, sa Sunderland-tränaren till engelska tidningen Chronicle Live då.

Nu berättar Mbunga Kimpioka att han först kunde tänka sig en utlåning, men att han sedan ändrade sig. Anfallaren känner att han har ett stort förtroende hos tränaren.

- Jag hade ett snack med akademichefen för några månader sedan och det var några klubbar som ville ha mig på lån. Först tänkte jag "ja" direkt, men sedan kände jag att jag har utvecklats här. Jag tog ett snack med min agent och dagen efter sa Jack att han inte ville ha mig på lån. Det motiverade mig och nu kämpar jag ännu hårdare här, säger han.

- När han (Jack Ross) kom in som ny tränare, så kände jag direkt att det är en väldigt skön kille och en bra tränare. Han är speciellt bra med oss unga spelare och U23-spelarna. Det gjorde att man ville visa upp sig, samtidigt som det gick bra i U23, vilket gjorde att han tog upp mig direkt till A-laget. Jag känner att jag utvecklats mycket här och kommer att fortsätta jobba hårt, så får vi se var det tar mig, fortsätter han.

Mbunka Kimpioka hade bland annat intresse från klubbar i lägre divisioner i England.

- Det var väl lag som var i ligan under (League Two), League One och något "Conference-lag", men det blev ändå inte av. Jag minns inte exakt vilka lag det var.

Svensken är nöjd med sin utveckling den här säsongen och är glad över att han numera både tränar kontinuerligt med A-laget, men även har fått göra ett par A-lagsmatcher.

- Det har varit väldigt roligt och jag är väldigt tacksam över att få spela inför så bra fans, runt 30 000 i varje hemmamatch. Det har alltid varit en dröm att få speltid i sådana matcher. Jag känner att jag kan det, så jag är väldigt tacksam för att A-lagstränaren och den assisterande tränaren ger mig chansen och tror på mig.

Mbunga Kimpioka tror även på mer speltid i League One innan säsongens slut.

- Jag ska bara fortsätta prestera på träningar med A-laget och med U23-laget. Jag ska alltid vara bäst på träningar, matcher och jobba hårt för att visa att jag är bäst i alla moment. Jag ska även ta vara på exempelvis cupmatcherna där jag spelar med A-laget och göra mål där, så att jag alltid är i tränarens tankar, säger han.

- Det är två anfallare jag konkurrerar med och de är såklart duktiga spelare, men jag är självsäker och tror på vad jag kan göra. Jag ser inga problem för mig själv. Jag gör det jag är bäst på, jobbar hårt och när tiden är rätt, så tar jag chansen, fortsätter han.

För 18-åringen har resan inte börjat den, den kommer snart starta.

- Jag är stolt över mig själv. Det har inte varit lätt för mig sedan jag kom hit. Det har varit mycket extra träning själv och jag tränar oftast när jag är ledig. Jag har inte alltid varit en stjärnspelare, men jag har alltid jobbat hårt och kommer alltid att göra det. Jag kommer alltid att ha fötterna på jorden, vara mig själv och sprida glädje. Resan har varit bra, och jag ser på den som att den ännu inte börjat. Jag fortsätter kriga, jag är inte nöjd.

Sunderland har även under senaste tiden varit i fokus med anledning av en dokumentär om klubben - Sunderland ´Til I Die - där tittarna fick följa med bakom kulisserna och nära spelare, ledare och övrig personal i klubben. Det gav en inblick i hur förra säsongen var för Sunderland och dess supportrar när klubben ramlade ur Championship.

Mbunga Kimpioka berättar att det är lite speciellt att kamerorna står på hela tiden, då det just nu samlas in material till en ny säsong av dokumentären.

- Jag minns när de filmade förra året. Jag var i U18 och U23 då, samtidigt som det var tuffa tider för klubben. De är i byggnaden och filmar träningar och matcher nu till den kommande säsongen (av serien), så det blir lite positivare nu när vi ska försöka komma tillbaka till Championship och Premier League, säger han.

- Det blir till slut att man inte tänker på det så mycket. Det står utanför dörrarna innan träning, samtidigt som det sitter kameror på väggen. Ibland går man förbi, gör något roligt och hoppas på att komma med. Det gör inget för mig, fortsätter han.

Men trots succén, så ville flera av spelarna inte göra dokumentären. Enligt tidigare Manchester United-backen och Sunderlands lagkapten John O´Shea ville 99 procent av spelarna inte göra dokumentären.

- Jag minns att det var innan dokumentären släpptes och vi skulle kolla på premiären. Jag var med i A-lagstruppen och vi skulle kolla på första episoden. Alla producenter var där också. Jag tyckte att det blev bra, då de fick med allt som hänt, men det var mycket negativt. Några A-lagsspelare var inte så glada och det blev en liten konfrontation mellan några av spelarna och producenterna, säger han.

Vad var spelarna arga över?

- Vi förlorade i en träningsmatch mot Celtic med 5-0 (inför den förra säsongen) och fansen var inte så glada över det. Det var bara en träningsmatch, men många gick hem rätt tidigt och då tog de ett klipp från en annan match, där fansen slogs, så det såg ut som att de slogs efter Celtic-matchen, men det var inte så. De (Några A-lagsspelare i Sunderland) var inte glada över det, men producenterna klippte ihop det så i det fallet. Alla har har höga krav på varandra, det är så det ska vara i en professionell klubb.

Benjamin Mbunga Kimpioka har kontrakt med Sunderland fram till sommaren 2020. Den här säsongen är han noterad för två mål på totalt sju matcher i A-laget. Utöver spel i A-laget har han samlat på sig matcher genom spel i klubbens U23-lag.