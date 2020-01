Sunderlands besked - klubben till salu efter protester

Sunderland har under senaste åren rasat i det engelska seriesystemet och håller numera till i engelska tredjedivisionen League One. Sunderland är just nu på niondeplats i ligaspelet och efter 0-0 hemma mot ligajumbon Bolton den 26 december protesterade supportrar till klubben genom att kräva en försäljning av klubben. Detta bland annat med anledning av att de inte ser att klubben har en långsiktig plan och för att förtroendet mellan supportrarna och styrelserummet ska vara borta.

Nu meddelar Sunderland, via sin hemsida, att ägaren Stewart Donald, med anledning av omständigheterna med supportrarnas knappa förtroende, är beredd att sälja klubben. Processen är påbörjad, men så här långt har förstås ingen hunnit köpa klubben.

- Vi vill rikta ett tack för det underbara stöd vi fått från Sunderlands fenomenala supportrar. Vi vill också försäkra de lojala supportrarna om att vi placerar tillräckligt med pengar i klubben för att stötta managern i hans arbete att utveckla A-laget under de kommande veckorna. Slutligen ber jag supportrarna om att sluta samman och stötta spelarna och ledarteamet, säger Donald i en kommentar på klubbens hemsida.

I Sunderland spelar sedan tidigare svenske U21-landslagsmannen Benjamin Mbunga-Kimpioka, 19. Han är i år noterad för ett mål på fyra matcher i League One.