Supporterprotester utanför Old Trafford: "Sluta utnyttja lojalitet"

Inför Man Uniteds PL-möte med Everton på hemmaplan valde ett stort antal supportrar att protestera utanför Old Trafford, rapporterar Manchester Evening News.

Den brittiska tidningen skriver att protesterna grundar sig i att biljettpriserna nyligen höjdes av United till 66 pund, motsvarande ca 915 svenska kronor, utan någon rabatt för vare sig barn eller pensionärer samt utan att ha diskuterat det med supportergrupperna.

Med anledning av detta valde alltså fansen att visa sitt missnöje utanför hemmaarenan inför mötet.

"Sluta utnyttja lojalitet", stod det bland annat på en banderoll.

På en annan skylt, som några unga supportrar höll upp stod det:

"Man United rånar barn".

Three young fans hold up a homemade sign which reads “Man Utd Ripping off kids” pic.twitter.com/1E6kzPl9qA