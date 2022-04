Supportrar protesterade utanför Uniteds träningsanläggning

Ett 30-tal Manchester United-supportrar protesterade under fredagsmorgonen utanför klubbens träningsanläggning Carrington. Supportrarna protesterade mot Glazer-familjens ägande av klubben, och polis kallades till platsen för att garantera säkerheten.

Tränaren Ralf Rangnick har i sin tur förståelse för supportrarnas frustration över klubbens placering i tabellen. United är i dagsläget på sjunde plats med sex poäng upp till fyran Tottenham på den sista Champions League-platsen.

- Vi vet alla att det är passion och känslor i fotboll. Vi förstår alla, och jag kan förstå att supportrar är besvikna över vår position i tabellen och över vår prestation mot Everton, åtminstone efter att vi hade släppt in det första målet, säger Rangnick enligt den engelska tidningen The Guardian och fortsätter:

ANNONS

- Men jag tycker fortfarande att våra supportrar är bland de bästa - om inte de bästa i England. Så länge de protesterar på ett fredligt sätt och stöttar laget på arenan har de rätt att uttrycka sin åsikt.

Manchester United-supportrar förväntas även protestera i samband med lördagens hemmamöte med jumbon Norwich i Premier League.

Arrangörerna av lördagens protest har, enligt The Guardian, uppmanat supportrar att inte gå in på Old Trafford förrän klockan 16.17, det vill säga 17 minuter efter avspark. Tanken är att varje minut ska representera varje år som Glazer-familjen styrt den engelska storklubben.