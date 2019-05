Svenskduo ställs mot Manchester United i sommar

Under fredagen meddelade Manchester United att man i sommar kommer att bege sig till Norge för att spela en träningsmatch. En extra krydda för klubbens norske tränare, Ole Gunnar Solskjær

- Jag har sagt det hela tiden: Jag är så stolt, privilegierad och hedrad att leda den här klubben, så att få göra det i Norge är självklart en liten bonus för mig, säger Solskjær till Manchester Uniteds tv-kanal.

I Norge kommer Manchester United att spela en match, mot Kristiansund. I Kristiansund spelar svenskarna Haris Cirak och Liridon Kalludra och mötet lagen emellan kommer att spelas på Ullevål, Oslo, den 30 juli.

#MUFC are heading to Oslo this summer for pre-season friendlies! 🇳🇴