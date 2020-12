Svensklöfte imponerar - tvåmålsskytt i Premier Leagues U23-liga

Joel Mumbongo, 21, satt under förra säsongen med på bänken vid två tillfällen för Burnley i Premier League, och har i höst gjort bra ifrån sig i Premier Leagues U23-liga. Nyligen blev anfallaren nominerad till "Månadens spelare" i november i U23-ligan, och under måndagskvällen levererade han nya mål mot Reading hemma i ligaspelet.

Mumbongo slog till med två mål, till 2-1 och 3-1 i Burnleys 3-1-seger och blev därmed stor hjälte för den engelska klubben, som nu är åtta i andraligan i U23-ligan.

Talangen tränade under försäsongen i år med Burnleys A-lag, men har inte varit med i lagets matchtrupp i Premier League den här säsongen. Nyligen uttalade han sig, i en intervju med Fotbollskanalen, om det.

- Det är svårt, då det inte är mitt beslut. Det är bara för mig att fortsätta jobba för att bli bättre. Det är det jag kan kontrollera, så jag fokuserar på att bli bättre varje dag. Sedan är det upp till tränarna när de tycker att jag är redo. Det är en annan sak vad jag tycker, sa han till Fotbollskanalen och fortsatte:

- Min grej är att bara vara redo, men jag vet vad jag kan göra på planen och jag vet vad jag är kapabel till när jag väl får chansen. Det är upp till mig att vara redo när chansen kommer.

Mumbongo har kontrakt med Burnley till nästa sommar.

FULL TIME: Burnley U23s 3 - 1 Reading U23s.



A first goal for Anthony Gomez Mancini, followed by a brace from Joel Mumbongo. ⚽️



45 minutes for Jack Cork ✅

75 minutes for Dale Stephens ✅

90 minutes for Phil Bardsley ✅#BURREA | #UTC pic.twitter.com/oq7kIP3uuT