Talangen cuphjälte för City med två första målen – men De Bruyne av med ny knäskada

Brahim Díaz blev hjälte för Manchester City i åttondelsfinalen av ligacupen. Den 19-årige spanska mittfältaren, med fem Premier League-matcher under sitt bälte, gjorde bägge målen när City slog Fulham med 2-0. Målen var Díaz första och andra i seniorsammanhang.

Efter elva minuter var Díaz först på en nedskarvning av Vincent Kompany och avlossade ett hårt volleyskott med högerfoten. Skottet tog på en Fulhamförsvarare och ställde helt Sergio Rico i målet.

Även andra målet kom efter vaket agerande av spanjoren. Mittfältaren stod på rätt ställe när en retur på ett stolpskott gick rätt ut i straffområdet och han tryckte då distinkt in bollen i nättaket för sitt andra mål för kvällen.

"Jag har alltid undrat hur det skulle kännas att höra publiken skandera mitt namn efter ett mål. Nu har jag gjort det. Två gånger. Och det är overkligt", skriver Diaz på Twitter.

Värre var det för City att Kevin De Bruyne gick av planen efter en smäll mot sitt vänstra knä, samma knä som gjorde att han missade två månader tidigare under säsongen. De Bruyne fick Timothy Fosu-Mensah över sig och kunde för egen räkning gå av planen men gick raka vägen ut i spelartunneln.

- Han blir undersökt av läkarna just nu, jag vet inte hur det är, säger Pep Guardiola enligt Manchester Evening News.

Citys seger gör att laget tar sig till kvartsfinalen i december. Där ställs man på bortaplan mot segraren mellan Southhampton och Leicester, en match som sköts upp efter den tragiska helikopterkraschen där Leicester-ägaren Vichai Srivaddhanaprabha gick bort. Den uppskjutna matchen spelas istället den 27 november.

