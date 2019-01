Talangen sköt Arsenal vidare i FA-cupen med dubbel mot Blackpool

Joe Willock har gjort två matcher i Europa League under säsongen, men har annars haft svårt att ta sig in i Arsenal. Men i FA-cupens tredje omgång fick mittfältaren chansen från start och gjorde inte Unai Emery besviken.

Tio minuter in i matchen slogs en Arsenalfrispark i stolpen och returen gick rakt ut i straffområdet där Willock nickade in ledningsmålet. Kort innan halvtid hade han också gjort 2-0, när han dök upp på bortre stolpen och tryckte in ett inlägg från Carl Jenkinsson.

Ledningen stod sig hela vägen till slutet av matchen, då Alex Iwobi definitivt avgjorde med sitt 3-0-mål när han var snabbast fram på en retur efter Aarons Ramseys skott.

För Arsenal väntar nu ett Londonderby mot West Ham i Premier League nästa vecka.