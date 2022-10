Telegraph: Amorim är Aston Villas huvudspår i tränarjakten

3-0-förlusten mot Fulham blev droppen.

Efter förlusten, och en fiaskostart i stort, valde Aston Villa att sparka tränaren Steven Gerrard med omedelbar verkan. Och ja, nu ska klubben hitta en ersättare.

The Telegraph uppgav under fredagen att Birminghamklubbens förstaval i tränarjakten var Mauricio Pochettino, som fick sparken från PSG i somras och som har ett förflutet i Premier League efter sin tid i Tottenham. Ett annat alternativ som tidningen ringade in var Brentfords succétränare Thomas Frank. Senare samma dag rapporterade The Telegraph att Pochettino inte vill till Aston Villa eftersom han väntar på andra erbjudanden. I stället ska Ruben Amorim, som basar över Sporting, vara huvudspåret i jakten på en ersättare till Gerrard.

För ett par dagar sedan uppgav The Telegraph också att Thomas Tuchel, som fick sparken från Chelsea tidigare i höstas, är aktuell för att ersätta Gerrard. Samma tidning uppgav i dag, fredag, att tysken vänligen kommer att tacka nej till alla erbjudanden från Aston Villa, oavsett lön. Han är helt enkelt inte intresserad över tränarjobbet.

Aston Villa ligger för närvarande på 17:e plats i Premier League. Laget ställs härnäst mot Brentford på söndag.