Telegraph: Leicesters ägare har konfronterat spelartruppen

Leicester City har fått en tuff start på säsongen i Premier League, då laget är på 16:e-plats med tio poäng efter tolv matcher och nyligen fick chefstränaren Steve Cooper kicken. Därmed leds klubben i dagsläget av Ben Dawson tillfälligt.

Under onsdagen rapporterar brittiska tidningen The Telegraph att Leicester-ägaren Aiyawatt Srivaddhanaprabha konfronterat spelartruppen i veckan, då han uppges anklagat spelarna för att ha svikit Cooper. Enligt The Telegraph var det Srivaddhanaprabhas beslut att kicka Cooper, men ägaren sägs känna att spelarna är delaktiga i avskedet med anledning av dåliga prestationer senaste tiden i England.

Annons

Vidare hävdas även Leicester-ägaren vara besviken över att bilder läckt ut på festande Leicester-spelare på nattklubben Museo i Köpenhamn bara timmar efter lördagens förlust mot Chelsea i Premier League, även om resan var godkänd på förhand. Videoklipp blev i helgen virala, då Leicester-spelare roade sig, samtidigt som det även syntes en skylt med texten: "Enzo, jag saknar dig".

Texten syftar till Enzo Maresca, som tidigare i år tog upp Leicester till Premier League, men sedan lämnade i somras för ett uppdrag som chefstränare i Chelsea.

Enligt danska tidningen Ekstra Bladet var danskarna Jannik Vestergaard och Victor Kristiansen två av spelarna som festade på Museo.

Leicester ställs på lördag mot Brentford på bortaplan i Premier League.