Telegraph: Southgate ser ut att ändra om i elvan

I går, onsdag, meddelade engelska fotbollsförbundet (FA) att Phil Foden lämnat den engelska EM-truppen tillfälligt på grund av ett brådskande familjeärende. Enligt BBC var skälet att Manchester City-stjärnan och partnern Rebecca Cooke skulle få sitt tredje barn.

Det inträffade under torsdagskvällen och enligt The Athletic flyger nu Foden tillbaka till Tyskland efter blixtvisiten hemma i Storbritannien. 24-åringen väntas träna under fredagen.

Även The Telegraph uppger att Foden kommer att återansluta.

Telegraph rapporterar även att det ser ut att bli förändringar i den engelska elvan i åttondelsfinalen mot Slovakien på söndag. Dels råder ett visst frågetecken kring om Foden är redo för att starta eller inte, vilket i slutändan kommer att vara upp till förbundskapten Gareth Southgate.

Tidningen uppger också att Kobbie Mainoo, som ersatte Conor Gallagher i paus mot Slovenien, ser ut att starta bredvid Declan Rice på mittfältet. I de tidigare matcherna har Rice haft just Gallagher eller Liverpools Trent Alexander-Arnold vid sin sida. Mainoo har fått nöja sig med två inhopp såhär långt.

På tal om Rice. Han tränade individuellt under torsdagen, rapporterar Telegraph, och det handlade bara om en ren vilodag.

Större oro råder kring Kieran Trippier som också tränade individuellt. Newcastle-backen, som startat samtliga matcher, har ett mindre vadbekymmer. I 0-0-matchen mot Slovenien ersattes Trippier av Trent Alexander-Arnold och Kyle Walker flyttade ut som vänsterback. I truppen finns även Luke Shaw att tillgå, men Manchester United-spelaren har inte kommit till spel i en enda EM-match eftersom han dragits med skavanker.

England vann sin grupp före Danmark. Trea i gruppen blev Slovenien, som också är vidare till åttondelsfinal.

Englands elva mot i den avslutande gruppspelsmatchen mot Slovenien var följande: Pickford - Walker, Guehi, Stones, Trippier - Gallagher, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane.