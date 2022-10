ten Hag om Ronaldos comeback: "Han gav inte upp"

Manchester United-stjärnan Cristiano Ronaldo, 37, vägrade nyligen att hoppa in mot Tottenham, lämnade bänken i förtid och blev sedan petad från matchtruppen mot Chelsea. Under torsdagen var han tillbaka i lagets startelva och gjorde ett mål och 90 minuter på planen i 3-0-segern mot Sheriff hemma på Old Trafford i Europa League-gruppspelet.

Tränaren Erik ten Hag tycker att Ronaldo gjorde bra ifrån sig i matchen.

- Han gav inte upp, och jag tror att det har varit så i hela hans karriär. Till slut blev han belönad för det, säger tränaren enligt den engelska tidningen Daily Mail.

- Laget satte honom i rätt position, och han var även på rätt plats, fortsätter han.

Ronaldo skrev i sin tur följande på Twitter efteråt:

"En bra laginsats och en bra seger. Vi står enade. Framåt, United".