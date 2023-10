ten Hag svarar om Lindelöf - efter terrordådet: "Han var utmattad"

Två svenska medborgare blev under måndagen skjutna till döds i centrala Bryssel. Dådet ägde rum med drygt en och en halv timme till svenska landslagets EM-kvalmöte med Belgien, och i halvtid avbröts kvalmatchen.

Under natten till tisdagen evakuerades Blågult från Kung Baudouin-stadion, och med poliseskort tog sig spelare och ledare ut till en flygplats i Bryssel, där ett chartrat plan väntade. Under tisdagsmorgonen gavs sedan besked om att landslaget landat i Sverige, och under torsdagen meddelade Uefa att matchen inte kommer att spelas klart.

Sveriges landslagskapten Victor Nilsson Lindelöf, som svarade på frågor i samband med kvalmatchen i Bryssel, är nu tillbaka i Manchester och tränade under torsdagen med United. Inför lördagens bortamöte med Sheffield United i Premier League berättar United-tränaren Erik ten Hag att han lider med Nilsson Lindelöf, offren och anhöriga till offren.

- Det är en hemsk situation. Jag är ledsen för offren, anhöriga och vänner till offren i Bryssel. Det är en galen värld. Naturligtvis hade Victor problem, det är en jobbig upplevelse som svensk landslagskapten. Han behövde stå längst fram och ge uttalanden, men han hanterade det, säger ten Hag enligt BBC och fortsätter.

- Han var utmattad efter det, han sov inte den natten. Han återvände sedan, och i går var han tillbaka i träning. Han har hanterat situationen. Våra tankar är med Victor, offrens anhöriga och offren.

Trots upplevelsen i Bryssel menar ten Hag att Nilsson Lindelöf är redo för spel mot Sheffield United.

- Victor har energi och är redo att spela matchen, säger tränaren.

Nilsson Lindelöf är den här säsongen noterad för tio matcher med Manchester United, som är placerat på tionde plats i Premier League.