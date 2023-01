ten Hags råd till Rashford: nobba PSG

Efter ett par tuffa säsonger på Old Trafford har Marcus Rashford fått ett rejält lyft under Erik ten Hag. Manchester United-stjärnan öser in mål och står noterad för 17 fullträffar på 28 matcher den här säsongen - så här långt.

Något som oroar kring 25-åringens framtid är dock kontraktssituationen. Rashfords nuvarande avtal löper ut sommaren 2024, men enligt samstämmiga uppgifter i brittisk media vill Manchester United erbjuda forwarden att långtidskontrakt. Något klubben är angelägen om eftersom Paris Saint-Germain lurar i vassen.

Erik ten Hag är hoppfull om att engelsmannen nobbar PSG. Det är i alla fall hans råd.

ANNONS

- Jag tror att Rashford förstår att Manchester United är hans klubb. Men jag tycker också att han spelar sin bästa fotboll i det här laget, i den här miljön, säger United-tränaren enligt Daily Mail.

- Jag skulle säga att det här är den bästa platsen att vara på eftersom vi vill bygga det bästa laget. Först i England, sen i Europa och sen i världen.

Han fortsätter:

- Han utvecklas hela tiden och det är tack vare honom själv, han ger 100 procent av sin energi. Jag anser att han får fram sina kvaliteter i det här laget. Laget är byggt så att hans kvaliteter framhävs och jag tror att han känner det. Han är definitivt en viktig spelare för oss och om vill nå framgångarna som vi vill nå, då behöver vi honom.

Marcus Rashford är fostrad i Manchester Uniteds akademi och har inte spelat för någon annan klubb i karriären.