The Athletic: Manchester United överens med tränare

Manchester United sparkade nyligen norrmannen Ole Gunnar Solskjær och tillsatte Michael Carrick som tillfällig tränare. United gav även besked om att klubben kommer att ta in ytterligare en tillfällig tränare, som kommer leda laget resten av säsongen.

Nu rapporterar The Athletic att Manchester United är överens med den tyske tränaren Ralf Rangnick, 63. Tysken förväntas komma in som tillfällig tränare i klubben med ett kontrakt över sex månader, samt två års konsultation. Affären måste dock först godkännas av Rangnicks nuvarande arbetsgivare, ryska Lokomotiv Moskva. United uppges dock räkna med att det inte är några problem.

Rangnick arbetar i dagsläget som sport- och utvecklingschef i den ryska klubben, men har även en bakgrund i bland annat RB Leipzig, Hoffenheim och Schalke 04 i Tyskland. Rangnick ses även som "gudfadern" till modern coachning i Tyskland.

Tidigare har det även kommit rapporter om att Manchester United är intresserat av att plocka in Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane eller Brendan Rodgers på lång sikt.

Manchester United är på åttonde plats i ligan och ställs på söndag mot Chelsea på bortaplan i Premier League. Sedan väntar ytterligare en tuff match mot Arsenal på Old Trafford.

