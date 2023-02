The Athletic: Marsch inte längre ett alternativ för Southampton

Jesse Marsch såg ut att vara nära ett nytt tränarjobb i Premier League bara dagar efter att han fått sparken från Leeds United.

Men en vändning i samtalen med Southampton gör att amerikanaren inte längre är ett alternativ för klubben, detta rapporterar flera brittiska medier.

The Athletic skriver att Marsch var på plats i Southampton under tisdagen och hade positiva diskussioner med klubben under måndagen, men nu har samtalen avslutats och parterna är inte överens.

Enligt uppgifterna erbjöds Marsch ett korttidsavtal och enligt The Telegraph var det just kontraktslängden som blev den punkt i samtalen där klubben och Marsch körde fast och inte kom överens.

ANNONS

Marsch ville ha ett längre kontrakt men det var inte klubben redo att erbjuda honom och Southamptons jakt på en ny huvudtränare går vidare.

Tills vidare är det Ruben Selles som har huvudansvaret för laget som ställs mot Chelsea på lördag.