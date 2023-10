The Athletic: Så straffas Sancho av ten Hag efter bråket

Jadon Sancho är fortfarande avstängd efter att ha kallat Erik ten Hag för "lögnare" i sociala medier. Manchester United-tränaren petade spelaren mot Arsenal och berättade sen öppet att det var på grund av dåliga prestationer på träningsplanen, vilket föranledde stjärnans utspel.

Och nu verkar relationen mellan de båda ha brakat samman totalt.

The Athletic rapporterar om tidigare okända detaljer kring bråket. Det hela ska ha startat på den matchförberedande träningen innan Arsenal-matchen, då Sancho sattes i laget som skulle försöka replikera "Gunners" formation - det vill säga med spelarna som inte skulle starta matchen.

ten Hag ansåg att 23-åringen uppträdde energilöst på träningen och tog upp det med honom efteråt. Sancho höll då inte alls med sin huvudtränare och var oförstående till kritiken, vilket sedermera ledde till petningen.

Efter det inträffade har ten Hag velat ha en personlig ursäkt, men Sancho har vägrat eftersom han fortfarande anser att han inte har gjort något fel samt att han behandlats orättvist. Han menar exempelvis på att andra spelare som också har stått för undermåliga prestationer fortsatt att få chanser när engelsmannen åsidosatts.

Vägran att pudla har lett till dödläget mellan de båda.

Sedan avstängningen har Sancho tränat på egen hand eller med klubbens akademi. Han har förbjudits att såväl träna som umgås med resten av A-laget på träningsanläggningen, vilket gjort att han tvingats parkera sin bil när akademins faciliteter för att snabbt kunna ta sig in där.

Dessutom får han inte använda matsalen på Carrington. I stället får han sin lunch serverad i en matlåda som han får hämta på "andra sidan gatan" av träningsanläggningen, skriver The Athletic.

En del av ten Hags ilska mot stjärnan grunder sig också i hans beteende under avstängningsperioden. Efter Arsenal-matchen flög nämligen Sancho till New York där han var på fest med basketstjärnan John Wall. Och under landslagsuppehållet i oktober sågs han på en nattklubb i London.

The Athletic hävdar vidare att Sanchos användarnamn på spelet FIFA 24 ska ha synts online strax före Manchester Uniteds match mot Bayern München i Champions League, och vid andra tillfällen har han även synts till spela på "tidiga morgnar". Beteenden som alltså inte landat väl hos ten Hag och gjort att konflikten förvärrats med tiden.

Sancho vägrar alltså att vika sig och situationen beskrivs nu som "olöslig". Allt talar därför för att Manchester United kommer låta 23-åringen att lämna klubben när övergångsfönstret öppnar i januari. The Athletic skriver att det troligaste alternativet är en flytt till den storsatsande saudiska ligan. Detta på grund av att få andra klubbar har råd att matcha stjärnans nuvarande lön på drygt 2,8 miljoner kronor i veckan.

Sanchos kontrakt med Manchester United sträcker sig till 2026.