The Athletic: Terry blir assisterande tränare till Smith i Leicester

Leicester står utan tränare efter att Brendan Rodgers nyligen fick sparken. På måndagen uppgav transferjournalisten Fabrizio Romano att krisklubben är i förhandlingar med Rafa Benitez.

Om den förre Liverpool- och Real Madrid-tränaren tar över blir det nog först nästa säsong.

Enligt The Athletic är Leicester överens med Dean Smith om att ta över som interimtränare över resten av säsongen. Men det kanske allra mest intressanta är vem Smith tar med sig i sin stab. The Atheltic rapporterar att Chelsea-legendaren John Terry, som för tillfället arbetar i "The Blues" akademi enligt transfermarkt.com, kommer att bli assisterande tränare tillsammans med Craig Shakespeare.

Terry har ett förflutet som assisterande tränare till just Smith under tiden då de båda var i Aston Villa från 2018 till 2021.

Leicester ligger för närvarande näst sist i Premier League.