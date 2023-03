The Athletic: United nobbade bud på Greenwood

Manchester United har inlett en intern utredning mot Mason Greenwood.

21-åringen är avstängd från både träning och matchspel efter att han tidigare stått åtalad för försök till våldtäkt och misshandel.

Under januarifönstret ryktades om att turkiska klubbar var intresserade av att värva engelsmannen. En av klubbarna som nämndes var Fenerbache som enligt de uppgifterna var "redo att möta kritiken" som skulle komma vid en värvning av Greenwood.

Under måndagen publicerade The Athletic en rapport om händelseförloppet från att Mason Greenwood var en bejublad supertalang tills idag då han är avstängd under utredning.

The Athletic skriver då att Manchester United fick konkreta bud från "ett antal klubbar i Turkiet" men det var bud som den engelska klubben nobbade.

Enligt samma uppgifter är Greenwood desperat över att få komma tillbaka och spela för United igen. Enligt en källa till The Athletic "skulle han springa igenom en vägg för att få komma tillbaka".

Mason Greenwoods senaste framträdande för Manchester United kom i januari 2022 när man besegrade West Ham på Old Trafford.

Hans avtal med klubben går ut sommaren 2025.