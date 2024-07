The Athletic: United planerar att bygga ny arena

Old Trafford har varit Manchester Uniteds hemmaarena sedan 1910, med undantag åren 1941 till 1949 då den hade tagit för mycket skada till följd av andra världskriget.

Men en 124-årig era kan snart vara på väg att ta slut.

The Athletic rapporterar nämligen att Manchester United har börjat planera att bygga en ny, jättelik arena. Hur jättelik?

Enligt tidningen siktar klubben på en kapacitet om 100 000 åskådare. Arenan blir i så fall den näst största i Europa, då Camp Nou i Barcelona kommer ta in 105 000 åskådare efter renoveringen.

Tidningen skriver vidare att klubben har tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka alternativ för Old Trafford, som för närvarande fokuserar på hur en nybyggnation skulle kunna se ut - och hur den skulle kunna finansieras.

I vintras rapporterade engelska medier att klubbens delägare, Sir Jim Ratcliffe, ville bygga om Old Trafford till ett "Wembley i norr". Men pampen verkar ha tänkt om.

För enligt The Athletic föredrar nu Ratcliffe en ny arena byggt från grunden istället för en renovering. Han tror samtidigt att det är genomförbart att göra det på mark som ägs av klubben - intill nuvarande arenan Olf Trafford. Detta innebär att Manchester United kommer att kunna spela på Old Trafford under tiden den eventuella nya arenan byggs.

ESPN skriver i sin tur att de första spadtagen kan tas inom de närmsta sex åren.

Anledningen till planerna är, enligt tidningen, hög efterfrågan på biljetter och en vilja att förbättra upplevelsen för fansen.