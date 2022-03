The Telegraph: Ronaldo tydlig – har gett United-ledningen besked kring framtiden

Cristiano Ronaldo återvände inför säsongen till Manchester United, klubben där allt började för honom. Men väl där har det inte gått som planerat resultatmässigt.

Visserligen har portugisen själv noterats för 18 mål och tre assist på 33 framträdanden, sett till alla tävlingar, under säsongen. Men samtidigt är United utslaget ur Champions League och ligger på femteplats i Premier League, en poäng bakom Arsenal som har två matcher mindre spelat.

Det har inneburit att det florerat en del flyttrykten kring honom, som bland annat placerat honom i Real Madrid, då han inte sagts vara nöjd med klubbens sportsliga insatser. Men nu kommer nya uppgifter som skjuter ner de uppgifterna.

ANNONS

Engelska tidningen The Telegraph skriver under lördagen att Ronaldo har gjort det tydligt för Uniteds sportsliga ledning att han vill fortsätta spela i "The Red Devils". Han har ett kontrakt till sommaren 2023 som han planerar att fullfölja och han vill vinna Champions League med klubben.

Vidare skriver den spanska tidningen AS att Ronaldos relation till interim tränaren Ralf Rangnick uppges vara tämligen dålig, men det är ingenting som kommer få honom att vilja lämna klubben eftersom tysken lämnar tränarposten och kliver på en konsultroll efter säsongen. Därmed stannar Ronaldo gärna och spelar under en ny tränare.

För att United ska ha en chans att vinna Champions League måste de sluta på en topp fyra-placering, dock, vilket ser svårt ut i dagsläget. Men enligt The Telegraph är det ingenting avgörande för Ronaldos del, som planerar att stanna i klubben oavsett.