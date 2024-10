The Times: CL-miss kostar Manchester United jättebelopp

Manchester United har fått en tuff start på säsongen och riskerar återigen misslyckas med att kvalificera sig för spel i Champions League, om inte formen förbättras.

Det skulle innebära en rejäl ekonomisk smäll för jätten.

Förutom de 100-tals miljoner i prispengar som spel i turneringen innebär skulle dessutom en "straffklausul" i avtalet med tröjsponsorn Adidas aktiveras. The Times skriver att Manchester United skulle tappa tio miljoner pund (nära 140 miljoner kronor) från storsponsorn.

The Times hävdar att intäktsmissen dessutom skulle sätta gänget på Old Trafford i en knepig sits när det kommer till att följa både Premier Leagues ekonomiska regelverk (PSR) och Uefas FFP-regler (Financial Fair Play).

Annons

Delägare Sir Jim Ratcliffe har redan gjort stora nedskärningar, exempelvis har 250 anställda fått lämna United. Ytterligare åtgärder kan alltså krävas vid en Champions League-miss den här säsongen.

Manchester United ligger på plats 13 i Premier League efter sex omgångar.