The Times: Man City tog otillåtet emot 400 miljoner från "mystisk figur"

Manchester City är sedan tidigare anklagat för systematiskt ekonomiskt fusk mellan 2009-2018 och totalt rör det misstankar om 115 brott mot Premier Leagues regelverk. Storklubben är för tillfället under utredning av en oberoende kommitté och bedöms man vara skyldig till majoriteten av anklagelserna riskerar de ljusblå poängavdrag eller i värsta fall uteslutning från ligan.

De misstänka regelbrotten rör bland annat missvisande bokföring, hemliga betalningar samt mottagande av otillåtna sponsorpengar. Nu kommer ett nytt avslöjande gällande just den sistnämnda brottsmisstanken.

The Times har kommit över ett läckt dokument som visar att en "mystisk figur" från Förenade Arabemiraten har betalat 30 miljoner pund (motsvarande cirka 411 miljoner svenska kronor) till Manchester City. Det avslöjas i en opublicerad Uefa-rapport, som visar att två betalningar - om 15 miljoner pund vardera - från 2012 och 2013 gjordes för att täcka summor som egentligen skulle ha kommit från klubbens sponsor Etisalat.

Enligt The Times drar CFCB (UEFA Club Financial Control Body), Uefas finansiella kontrollorgan, slutsatsen att utbetalningarna var "förtäckt finansiering av klubbens egna kapital". Enligt både Uefas och Premier Leagues finansiella regelverk är klubbägare begränsade kring hur mycket kapital de är tillåtna att sätta in i sin klubb, men när det gäller finansiering via sponsring finns det ingen övre gräns.

CFCB misstänker att utbetalningarna på 30 miljoner pund kom direkt från Manchester Citys ägare, Abu Dhabi United Group (ADUG) som styrs av Abu Dhabis vice president Shejk Mansour. I förhör har Manchester City inte heller kunnat besvara varför Etisalat behövde ekonomisk hjälp för att betala sponsringsskulder till klubben.

Det ligger bakom misstanken att utbetalningarna inte var avsedda åt sponsring alls utan i själva verket var förtäckta pengar för att finansiera klubbens egna kapital på ett otillåtet vis.

Utbetalningarna från den "mystiske figuren", som tidningen kallar det, tros vara två av de 115 regelbrott som Manchester City redan utreds för.