Tidigare AIK-löftet ska på försäsongsläger med Manchester City

Regerande Premier League-mästaren ska på försäsongsturné i USA i dagarna. Under fredagen presenterade Manchester City spelarna som får åka med.

Storstjärnor som Ederson, Jack Grealish och Erling Braut Haaland finns med bland de uttagna. Liksom det tidigare AIK-löftet Amar Ahmed Fatah, 20.

Det hela har sin förklaring.

Fatah tillhör ju franska Troyes, som ingår i samma multiklubbskoncern som Manchester City. Båda klubbarna ägs av City Football Group - och tack vare det får han nu alltså chansen att visa upp sig för de ljusblås tränare Pep Guardiola.

I dagarna värvade Manchester City den offensive brassen Savio från just Troyes. Den affären gick loss på ungefär 460 miljoner kronor inklusive bonusar, enligt BBC.

Värt att notera i sammanhanget är att Citys försäsongstrupp saknar mängder av stjärnor, som har beviljats ledighet efter att ha spelat EM i Tyskland. Därmed är det en hel drös mindre namnstarka spelare som åker med till USA.

Under turnén ställs Manchester City mot Celtic, Milan, Barcelona och Chelsea. Samtiliga matcher är av vänskapsart.

City Football Group och Troyes köpte loss Fatah från AIK i augusti 2020 för runt 50 miljoner kronor. Ytterforwarden var utlånad till belgiska Lommel förra säsongen och har kontrakt till 2027.

The travelling squad heading to the USA on our pre-season tour! 🇺🇸📋 pic.twitter.com/PYFwY8W8YJ