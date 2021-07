Tidigare engelske landslagsspelaren Paul Mariner död

Paul Mariner har varit en profil inom den engelska fotbollen under lång tid, men nu har han gått bort. Den tidigare Ipswich- och Arsenal-anfallaren blev 68 år gammal.

Mariner gjorde 139 mål på 339 matcher för Ipswich och var med och vann FA-cupen 1978, samt Uefa-cupen 1981. Han gjorde även 35 matcher för det engelska landslaget mellan 1977 och 1985. I landslaget gjorde han 13 mål.

Efter sin spelarkarriär blev han tränare, och hade hand om lag som Plymouth och Toronto FC. I november förra året genomgick Mariner en operation för en hjärntumör. Mariners familj publicerade enligt Sky Sports under lördagen ett tack-meddelande:

"Vi vill tacka alla människor som besökte honom genom sin sjukdom för deras stöd och för meddelandena som skickades till honom, de betydde mycket för honom och för oss."

