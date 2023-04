Tidigare kollegans Mourinho-avslöjande: "På sina dåliga dagar - herregud då var han en mardröm"

2016 sparkade Manchester United chefstränaren Louis van Gaal. Som ersättare presenterade "The Red Devils" prestigevärvningen José Mourinho.

Portugisen blev kvar i klubben i 2,5 år innan han fick gå i december 2018. Då hade han lett United till seger i Europa League och den engelska ligacupen 2017, men vid tidpunkten han sparkades hade laget bara vunnit sju av 17 Premier League-matcher. Således låg man 19 poäng bakom förstaplatsen.

Under sin tid i Manchester United hade Mourinho flera uppmärksammade konflikter med flera av lagets spelare. Paul Pogba och Luke Shaw, bland annat. Dessutom blev han kritiserad för sitt beteende mot media och motståndare.

Rod Thorley arbetade som fysioterapeut i Manchester United under 19 år. Således jobbade han under Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal och José Mourinho. I en podcast berättar han hur det var att arbeta under portugisens ledning - och beskriver det delvis som en mardröm.

- Det bästa sättet jag kan beskriva José på är genom hur han var på bra dagar. Han var fantastisk att arbeta med och fick mig att känna mig briljant. Han fick mig till och med att känna mig bättre än Sir Alex Ferguson någonsin gjorde. Han gjorde mig en del av sin lilla inre cirkel och jag älskade det, säger Thorley i podcasten Under The Cosh och fortsätter:

- På sina dåliga dagar, herregud då var han en mardröm. Han visste hur man fick spelarna förbannade. Allt berodde på vad för dag det var. Mot slutet av hans kontrakt var han väldigt svår att arbeta med. Men i början, under de första två åren, var José helt briljant.

Thorley specificerar hur Mourinho var som person:

- Han var en skämtare. När vi var på flygplanet för att resa på försäsongsläger brukade han lägga vispgrädde i handen på de som sov och väckte de, så att de smetade vispgrädde i sina ansikten.

I december 2018 ersattes Mourinho av Ole Gunnar Solkjaer som chefstränare. Idag tränare José Mourinho italienska AS Roma.