Tidigare Liverpool-back knivhuggen - befinner sig nu på sjukhus

Förre Liverpool-backen André Wisdom, numera i engelska Championship-klubben Derby County, befinner sig just nu på sjukhus. Detta efter att ha blivit huggen med kniv under ett rån, skriver BBC.

Derby bekräftade, enligt BBC, i måndags att spelaren blev utsatt för rånet i samband med att han nyligen besökte sina släktingar i Toxteth. 27-åringen behöver därmed nu återhämta sig efter det, samtidigt som brittisk polis har startat en utredning gällande fallet.

"Klubben har fokus på att stötta André och hans familj", skriver Derby County i ett uttalande enligt BBC.

Wisdom har en bakgrund i både Liverpools akademi och A-lag, men lämnade efter totalt 14 A-lagsmatcher och flera utlåningar för spel i Derby County permanent 2017. Den här säsongen är han noterad för en assist på 18 framträdanden i den engelska andraligan och kom så sent som i lördags till spel i lagets 2-1-seger mot Reading i ligaspelet.

Derby County är placerat på åttondeplats i Championship.

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ