Tidigare Liverpool-spelare drabbad av hjärtattack: "Hemskt"

På Twitter berättar Mark Gonzalez fru Maura Rivera att hennes man drabbats av en hjärtattack.

"De senaste dagarna har varit hemska. Det har varit dagar fyllda av osäkerhet. Det har varit väldigt skrämmande", skriver hon enligt the Athletic.

Hon meddelar också att Gonzalez mår "något bättre".

Liverpool har via Twitter skickat stöd till sin tidigare spelare.

"Alla i klubben önskar dig ett snabbt tillfrisknande", skriver Premier League-giganten bland annat.

36-åringen har avslutat sin spelarkarriär. Han tillhörde Liverpool mellan sommaren 2005 och sommaren 2007. Han har även representerat klubbar som Real Betis och CSKA Moskva.

