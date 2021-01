Tidigare Liverpool-spelaren öppnar upp om depressionen: ”Befinner mig på en mörk plats”

Den förre detta Liverpool-spelaren Jordon Ibe spåddes en lysande karriär när han kom fram genom Liverpools ungdomsled. Men väl i A-laget på Merseyside satte skador stopp för hans utveckling och efter att ha fallit i rangordningen så flyttade Ibe till den engelska sydkusten för spel i Bournemouth.

Men trots en del spel tog Ibe inga steg framåt i utvecklingen, och under slutet av sin Bournemouth-sejour fick han stora problem med mental ohälsa. Nu, öppnar Ibe upp om sina pågående problem med depression.

”Jag vill be om ursäkt till alla mina supportrar världen över. Jag har befinner mig på en mörk plats eftersom jag lider av depression. Det här är inget trick för media eller för att ni ska prata om mig, det är enbart för att jag uppriktigt har det väldigt tufft just nu. Jag uppskattar all kärlek och alla meddelanden jag fått. De här tiderna är tillräckligt tuffa med pandemin. Men jag har fullt support från min familj och från Derby County Football Club.

Jag kommer att fixa mig själv och situationen jag befinner mig i, det är jag 100 procent engagerad till att göra. Inte bara för min familj, nära vänner och min vackra dotter, utan även för mig själv”, skriver Ibe i ett Instagram-inlägg under fredagen.

Ibe skrev i somras på ett tvåårskontrakt för Championship-laget Derby County. Där har det blivit en Championship-match för laget, och tre matcher för U23-laget.