Tidigare Premier League-back död i bilkrasch - blev 37 år gammal

Trinidad och Tobagos tidigare landslagsback Jlloyd Samuel hade en framgångsrik karriär i både Aston Villa och Bolton i Premier League, men har under de senaste åren varvat ner som spelande manager i Egerton. Under måndagseftermiddagen kom ett tragiskt besked, att backen under morgonen i dag avled i en bilkrasch i England

Det bekräftade Trinidad och Tobagos fotbollsförbund på Twitter.

"Vi har fått några fruktansvärda nyheter, att tidigare landslagsbacken och tidigare Aston Villa- och Bolton Wanderers-spelaren Jlloyd Samuel dog i en bilolycka i morse i England. Trinidad och Tobagos fotbollsförbund och och alla hans tidigare lagkamrater ger sina djupaste kondoleanser till hans familj i denna svåra tid", skriver fotbollsförbundet på Twitter.

Samuel spelade mellan 1998 och 2007 för Aston Villa och gjorde 169 matcher för klubben i Premier League, samt 71 ligamatcher för Bolton Wanderers.

We've received some terrible news that former National defender and Ex-Aston Villa and Bolton Wanderers player Jlloyd Samuel died in a car crash this morning in England. The TTFA and all his former teammates extends deepest condolences to his family in this most difficult time. pic.twitter.com/ujhcmw9jrQ

We are deeply saddened to hear of the death of our former player Jlloyd Samuel at the age of just 37 in a car accident



Our players will wear black armbands as a mark of respect tonight and our thoughts are with his friends and family at this very difficult time

#AVFC pic.twitter.com/mlTeIEJm3y