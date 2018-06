Tidigare Tottenham-spelare död: "Vi känner en djup sorg"

Den tidigare backen Goran Bunjevcevic har avlidit. Serbens tillstånd var kritiskt sedan förra onsdagen och nu har han somnat in.

Enligt the Mirror drabbades Bunjevcevic av en stroke i april tidigare i år och opererades då akut.

Bunjevcevic representerade klubbar som Röda Stjärnan, Tottenham och Ado Den Haag under sin spelarkarriär. Han gjorde också 16 landskamper för Jugoslavien.

På Twitter skriver Tottenham följande:

"Vi känner djup sorg över att höra att vår tidigare spelare Goran Bunjevcevic gått bort. Alla i klubbens tankar finns hos hans vänner och familj i denna extremt svåra stund".

Goran Bunjevcevic blev 45 år gammal.

We are deeply saddened to hear of the passing of our former player Goran Bunjevčević. The thoughts of everyone at the Club are with his friends and family at this extremely difficult time. pic.twitter.com/UryBkqz6as