Tidigare United-spelare sågar Fred: "Sir Alex skulle aldrig förlåta det"

Manchester United-mittfältaren Fred, 28, var under lördagen inblandad i att United släppte in ett mål mot Everton (1-1) i Premier League. Brassen vann inte en duell på mittplan, vilket gjorde att bortalaget kunde kvittera på Old Trafford.

Nu går tidigare United-mittfältaren Owen Hargreaves ut och sågar 28-åringen.

- Det är det han får betalt för, det är därför han är här. Det är hans jobb att stoppa det målet. Jag hade tagit på mig det personligen, säger Hargreaves enligt Goal.com och fortsätter:

- Sir Alex (Ferguson) hade aldrig förlåtit det. Han skulle inte ha fått spela på en månad. Han måsta vinna de tacklingarna. Om han förlorar måste han tackla honom, ta ner honom.

Fred kom till United från Sjachtar Donetsk under sommaren 2018 och är den här säsongen noterad för ett mål på åtta framträdanden med klubben. Manchester United är på tredje plats i den engelska högstaligan.