Times: Abramovitj vill sälja Chelsea - letar köpare i USA, Kina och Mellanöstern

Sedan Roman Abramovitj köpte Chelsea 2003 har klubben växt till en toppklubb i England, där man har tagit flera ligatitlar det senaste decenniet och dessutom har en Champions League-titel från 2012. Nu uppger engelska The Times att Abramovitj vill sälja klubben.

Enligt tidningen har Abramovitj "satt Chelsea på marknaden", då han ska ha anlitat samma amerikanska investmentbank som Manchester Citys ägare använde för att sälja andelar i klubben till kinesiska investerare år 2015. Man uppges leta efter köpare främst i Kina, USA och Mellanöstern.



Enligt The Times värderar Abramovitj klubben till två miljarder pund, mer än 23 miljarder kronor. Skulle Abramovitj sälja klubben för den summan skulle det bli den överlägset största försäljningen av en fotbollsklubb någonsin, då den tidigare rekordsumman ligger på 790 miljoner pund, drygt nio miljarder kronor, från när Glazer-familjen köpte Manchester United år 2005.

Enligt Simon Johnson, journalist på London Evening Standard, finns det dock inga planer på att sälja Chelsea just nu.



Tidigare i år kom uppgifter i England om att Abramovitj tackat nej till ett bud på just två miljarder pund på klubben från Jim Ratcliffe, Storbritanniens rikaste man.



Just a brief visit from my hiatus..in light of fresh stories suggesting #Abramovich could sell #cfc, been assured that is not the case. Club is not for sale/Abramovich not interested in selling.