Times: Arsenal överväger att bygga ut Emirates Stadium

Arsenal bytte Highbury mot Emirates Stadium som ny hemmaarena under 2006 och i dagsläget rymmer arenan 60 704 åskådare.

Under tisdagen uppger den engelska tidningen The Times att Arsenal vill utöka kapaciteten på Emirates Stadium och ser över om det är möjligt. Anledningen uppges vara att modernisera och öka intäkter, då exempelvis rivalen Tottenham sägs dra in mer pengar på hemmamatcher.

Nyligen har även Liverpool utökat sin kapacitet på Anfield, medan Manchester United och West Ham planerar att göra det.