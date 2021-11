Times: Beslutet taget - United sparkar Solskjær

Manchester United åkte under lördagen på stryk mot Watford med 4-1 på bortaplan i Premier League och har nu tolv poäng upp till Chelsea i serieledning. Redan inför matchen uppgav lokaltidningen Manchester Evening News att chefstränaren Ole Gunnar Solskjær kommer att få sparken, vilket det under kvällen kom nya uppgifter om i brittisk press.

Efter förlusten uppgav The Times först att Manchester Uniteds styrelse kallat till ett akut möte för att diskutera Solskjærs uppsägning. Mötet uppgavs äga rum klockan 20.00 svensk tid under lördagen - och nu uppges ett beslut vara taget.

The Times skriver, precis som Manchester Evening News och transfer-journalisten Fabrizio Romano, att styrelsen fattat beslut om att tränaren får gå. The Times uppgifter gör gällande att United får betala 7,5 miljoner pund, drygt 90 miljoner kronor i avgångsvederlag, då tränaren så sent som i somras förlängde sitt kontrakt med klubben till sommaren 2024.

Enligt Manchester Evening News förväntas den tidigare United-spelaren Darren Fletcher, 37, ta över som huvudtränare på tillfällig basis. Skotten tillhörde, som spelare, United mellan 2003 och 2015 och gjorde 342 matcher med klubben.

Manchester United försöker samtidigt, enligt The Times, övertala förre Real Madrid-tränaren Zinedine Zidane om att ta över som ny huvudtränare på permanent basis. Zidane har en bakgrund som tränare i Real Madrid och har bland annat lett klubben till tre Champions League-titlar. Manchester Evening News har i sin tur uppgifter om att Leicester-tränaren Brendan Rodgers är Uniteds förstaval som ny huvudtränare framöver.

Efter lördagens förlust mot Watford sa Solskjær så här om sin framtid:

- Det är inget för mig att oroa mig över. Jag gör så gott jag kan med personalen vi har, vilket är toppmänniskor och professionella spelare, men för tillfället går inte resultaten vår väg, sa han enligt BBC.

Solskjær tog över United under 2018, men har sedan dess inte lyckats leda klubben till en titel. Förra säsongen slutade laget på andra plats i Premier League.

Manchester United ställs härnäst mot Villarreal borta på tisdag i Champions League-gruppspelet. Sedan väntar två tuffa matcher i Premier League - Chelsea borta den 28 november och Arsenal hemma den 2 december.