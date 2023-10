Times: Chelsea under utredning - PL tittar på spelaraffärer

Chelsea, är enligt den engelska tidningen The Times, under utredning av Premier League för affärer som gjordes under klubbens tidigare ryske ägare Roman Abramovitjs ledning.

Times rapporterar under måndagskvällen att två affärer som är en del av utredningen är klubbens värvningar av Willian, 35, och Samuel Etoo, 42, från ryska Anzhi under 2013.

Enligt tidningen gjorde Chelsea, i samband med övergångarna, betalningar till ryska parter, som inte hade koppling till övergångarna.

Willian spelar i dag hos Fulham, medan Etoo har lagt av.

Chelsea har i höst fått en tuff start på säsongen och är på elfte plats i Premier League.