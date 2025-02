Times: Thelwell lämnar i sommar

Everton har fått en ny ägare i form av Friedkin Group, som i dagsläget håller på att sätta sin prägel på den engelska Premier League-klubben.

Under fredagen uppger den brittiska tidningen The Times att Everton-fotbollsdirektören Kevin Thelwell väntas lämna vid sitt kontrakts slut. Detta som en del av Friedkin Groups omstrukturering. I dagsläget sägs det vara oklart om det kommer in en direkt ersättare.

Thelwell har jobbat i Everton sedan vintern 2022 och har även en bakgrund med arbete i New York Red Bulls, Wolverhampton, Derby och Preston.