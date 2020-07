Tolvåring bakom rasistattack mot PL-stjärnan

Det var i går som Crystal Palaces Wilfried Zaha gick ut med att han fått ta emot ett rasistiskt meddelande på instagram.

- Det är väldigt ledsamt att en spelare på matchdag ska behöva vakna upp till de här fega och föraktliga påhoppen. Det (rasism) har lyfts fram den senaste tiden med Black Lives Matter-rörelsen och alla verkar göra en insats för att utrota det här beteendet. Klubben och Premier League gör allt de kan för att identifiera denna föraktliga individ, sade Palaces tränare Roy Hodgson i går till Sky Sports enligt BBC.

Nu har en tolvårig pojke gripits för att ha lagt skickat rasistiska meddelanden till Zaha. Det bekräftar polisen i West Midlands på twitter.

"Rasism tolereras inte", skriver polisen.

#ARRESTED| We were alerted to a series of racist messages sent to a footballer today and after looking into them and conducting checks, we have arrested a boy.



The 12-year-old from #Solihull has been taken to custody.



Thanks to everyone who raised it. Racism won't be tolerated. pic.twitter.com/oFxBUvdtV1