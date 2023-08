Tom Brady investerar i Birmingham: "Kommer ha direkt påverkan"

Tidigare under sommaren köpte sig den amerikanske affärsmannen, Tom Wagner in sig i Birmingham City. Med sig in i klubben får han med sig NFL-ikonen Tom Brady.

Brady meddelade tidigare i år att han slutar som aktiv amerikansk fotbollsspelare och nu kliver han in i det han kallar "soccer". Birmingham meddelar under torsdagen att Brady investererar i klubben men han får också en praktisk roll i klubben.

- Att Tom Brady kliver in i klubben är ett statement. Vi sätter ribban vid världsklass. Som ordförande i styrelsens råd kommer Tom ha en direkt inverkan på klubben. Tom vill göra Birmingham till en respekterad ledare inom kost, hälsa och återhämtning, säger klubbens ordförande Tom Wagner.

Tom Brady om valet att köpa in sig i Birmingham:

- Birmingham City är en ikonisk klubb med så mycket historia och passion och att vara en del av det är en riktig ära för mig. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med styrelsen, ledningen och spelarna för att göra vår klubb oöverträffad. Jag har varit en del av några fantastiska lag under mina dagar, och jag ser fram emot att tillämpa mitt perspektiv för att skapa samma framgång här i Birmingham.