Toney bryter tystnaden efter domen: "Väldigt besviken"

Ivan Toney har under en längre tid var under utredning för att ha brutit mot FA:s bettingregler. Under onsdagen kom domen.

Brentford-stjärnan stängs av från all fotboll i åtta månader.

Han gav sitt svar på domen via Instagram under onsdagskvällen:

"Idag fick jag beskedet att jag har blivit avstängd i åtta månader från fotbollen efter att jag deltagit i ett förhör med en kommission från FA, som ägde rum i tisdags. Jag är så klart väldigt besviken över att inte kunna spela de kommande åtta månaderna. Kommissionens resonemang har inte offentliggjorts, så jag har inga ytterligare kommentarer om det, förutom att tacka min familj, vänner, Brentford och våra fans för deras fortsatta stöd under en svår tid. Nu är jag fokuserad på att komma tillbaka till min älskade fotboll nästa säsong", skriver Toney.

I och med avstängningen kommer Toney att vara tillgänglig för spel igen först den 16 januari, 2024. Han får däremot börja träna med Brentford igen den 17 september senare i år.