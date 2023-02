Toney utsatt för rasism - Brentford: "Vi äcklas av det"

Ivan Toney fortsätter att göra mål för Brentford och borta mot Arsenal blev han poängräddare, efter matchen utsattes han dock för rasistiska påhopp.

Under söndagen har Brentford gått ut med ett uttalande där klubben addreserar vad som hänt och fördömer påhoppen mot Toney.

"Vi är äcklade och ledsna över att Ivan (Toney) tvingas hantera det här igen, vi kommer inte tolerera det och vi kommer göra allt i vår makt för att få tag på de inblandade individerna".

Ivan Toney utsattes för en liknande situation i oktober och gärningsmannen från det fallet står nu inför konsekvenserna i rätten.

Under söndagen har bland annat Manchester United visat Toney sin stöttning genom att via sina sociala medier marknadsföra No Room For Racism vilket är Premier Leagues kampanj för att bekämpa rasism inom fotbollen.

Immediately after Brentford’s game against Arsenal, Ivan Toney received a barrage of abusive, racist direct messages via his Instagram account.



We are disgusted and saddened that Ivan has had to deal with this yet again