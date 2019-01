Under söndagen spelades ett toppmöte mellan Charlton och Manchester United i den engelska andraligan. Matchen skulle dock bara pågå i tio minuter, då gästerna tog ledningen genom Charlie Devlin.

I samband med målet åkte Charltons Charlotte Kerr ut för en otäck kollission. Spelarna i båda lagen gick ut i omklädningsrummen i väntan på att matchen skulle kunna återupptas. Men efter en dryg halvtimmes behandling ute på planen togs beslut att matchen inte ska spelas vidare under söndagen.

Kerr har förts till sjukhus med ambulans. Det är ännu oklart hur allvarlig skadan är.

The referee has decided to abandon the match due to medical reasons. We will bring you details on rearranged details and ticket news in due course. Thanks for your support #cafc