Tottenham bekräftar - Kane tillbaka i träning

Tottenham-anfallaren Harry Kane skadade i början av januari ett ligament i sin vänstra ankel mot Manchester United och några dagar senare meddelade Londonklubben att anfallaren förväntas vara tillbaka i träning i början av mars.

I går rapporterade engelska tidningen Daily Mirror att stjärnan var tillbaka i full träning i måndags - och nu bekräftar storklubben att stjärnan tränar för fullt med övriga spelare i laget. Kane kan därmed möjligen komma till spel i helgen mot Burnley i ligan.

Vidare meddelade även Tottenham att backen Ben Davies är tillbaka i full träning, medan Danny Rose fortsatt undersöks för möjligt deltagande mot Burnley. Dele Alli rehabiliterar fortsatt - och kommer inte till spel i helgen.

TEAM NEWS:



🔹 @Ben_Davies33 (groin)

🔹 @HKane (ankle)



Both players are back in training with the squad.#COYS pic.twitter.com/3B4uLz06qm